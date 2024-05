Patriotyczny mural w centrum Wrocławia. Przedstawia Powstańców Warszawskich

We Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej odsłonięto mural z wizerunkami ośmiu Powstańców Warszawskich związanych ze stolicą Dolnego Śląska. To część obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania.

Malowidło pt. "Warszawiacy - Powstańcy - Wrocławianie" liczy ok. 200 m2. Umieszczono na nim ośmiu powstańców, którzy po II wojnie światowej trafili do Wrocławia i z nim związali swoje życie. Mural namalowała Dorota Piechocińska na zlecenie fundacji Pokolenia Kolumbów. Całość kosztowała 78 tys. i została dofinansowana z programu „Niepodległa”.



Na oficjalnym odsłonięciu byli sami bohaterowie, których wizerunki znalazły się na ścianie, ich rodziny, przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy i młodzież szkolna.

Mural przedstawia: Marię Urbaniec-Downarowicz ps. Myszka, Włodzimierza Ruśkiewicza ps. Ryś, Barbarę Sowę ps. Basia, Stanisława Wołczaskiego ps. Kazimierz, Andrzeja Jakubowskiego ps. Kim, Barbarę Majewską-Krzysik ps. Ewa, Teresę Moździerz ps. Sokół i śp. Jerzego Tarnawskiego ps. Gawron.



Cieszymy się, że udało się namalować mural akurat tutaj, ponieważ w tej kamienicy bije serce naszej fundacji. Tu mamy swoje biuro. Dzisiaj prezentujemy spełnioną obietnicę, którą daliśmy ponad rok temu naszym przyjaciołom - powstańcom warszawskim, których losy powojenne związane są z naszym miastem. Powstańcy żyją wśród nas. Są skarbnicą wiedzy i doświadczeń. Pokazują nam dzisiaj swoim życiem i przykładem, jakie wartości są ważne – przemawiała Agnieszka Łesiuk-Krajewska, prezes Fundacji Pokolenia Kolumbów.



Dodała, że w czasach, kiedy z każdej strony każdy próbuje nas podzielić, powstańcy są przykładem jedności we wspólnym celu. A tym wspólnym celem jest wolna ojczyna, na której nam zależy.



W imieniu kombatantów przemawiał kpt. Stanisław Wołczaski ps. Kazimierz. Opowiadał o losach powstania, przybliżył zebranym tę ważną historię.



Po wojnie byliśmy potępiani i prześladowani. Do lat 80. i 90. ubliżano nam, marginalizowano, nie tolerowano. Dopiero po upadku komuny powstał Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. W latach 90., kiedy zakładaliśmy ewidencję tutaj, żyło we Wrocławiu 111 powstańców. Dlatego bardzo dziękujemy za ten piękny mural, który bardzo nam się podoba. Nasze życie powoli dobiega końca, ale jeszcze żyjemy! – stwierdził powstaniec.

Obecnie w stolicy Dolnego Śląska żyje jeszcze ośmiu uczestników Powstania Warszawskiego, spośród niespełna 400 na całym świecie.

Nasza obecność w tym miejscu to okazanie wdzięczności i pamięci naszym bohaterom, którzy 80 lat temu zebrali się na zbiórkach w wyznaczonych miejscach Warszawy. Nie zdezerterowali. Ryzykowali swoje zdrowie i życie i rozpoczęli bój o stolicę. Ten mural ma wymiar edukacyjny, będzie zmuszał do refleksji przechodniów, młodzież i turystów – oświadczył prof. Stanisław Ułaszewski, prezes dolnośląskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Po odsłonięciu koncertem pieśni patriotycznych i powstańczych dał zespół Ferajna z Hoovera.