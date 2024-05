Resort nauki chce wprowadzić zmiany w świadectwach ukończenia studiów podyplomowych

Takie rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego. Został on 16 maja skierowany do konsultacji.

Jak uzasadnia resort nauki, wskutek monitorowania efektów działania przepisów regulujących prowadzenie studiów podyplomowych zauważono, że świadectwo ukończenia tych studiów w niewystarczającym zakresie odzwierciedla istotne informacje dotyczące odbytego na tych studiach kształcenia. "W związku z tym stwierdzono potrzebę rozszerzenia katalogu niezbędnych elementów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt przewiduje rozszerzenie niezbędnych elementów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych o: datę rozpoczęcia i datę zakończenia studiów podyplomowych; liczbę godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; informacje dotyczące miejsca odbywania praktyk zawodowych (jeżeli program studiów podyplomowych przewidywał praktyki zawodowe); oraz informacje o zrealizowaniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lub do uzyskania uprawnień zawodowych.

Według resortu dodanie tych elementów wpłynie pozytywnie na sposób organizacji kształcenia na tych studiach, a w tym przyczyni się do podniesienia jakości prowadzenia kształcenia.

Z kolei absolwentom studiów podyplomowych - zdaniem ministerstwa nauki - wprowadzane zmiany umożliwią legitymowanie się świadectwem ukończenia tych studiów wskazującym istotne dla pracodawcy informacje dotyczące odbytego kształcenia.

Projektodawcy rekomendują również zamieszczanie na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela informacji, że osoba, która ukończyła te studia, odbyła kształcenie zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz uzyskała przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela ze wskazaniem przedmiotu lub rodzaju zajęć, które może prowadzić, w tym jako nauczyciel pedagog specjalny, nauczyciel logopeda lub nauczyciel prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Poza tym projekt dopuszcza możliwość umieszczania na świadectwach - zamiast pieczątki imiennej osoby podpisującej świadectwo - nadruku informacji odpowiadających danym zawartym na pieczątce. Ma to usprawnić proces sporządzania i wydawania świadectw.

PAP