Od poniedziałku zamknięty czarny szlak do Czarnego Kotła Jagniątkowskiego

Jeśli planujesz wizytę w Karkonoszach przed 24 maja, warto zastanowić się nad alternatywnymi trasami, ponieważ czarny szlak do Czarnego Kotła Jagniątkowskiego będzie zamknięty do tego czasu z powodu remontu mostków na Wrzosówce. Dobrze jest sprawdzić, jakie inne szlaki są dostępne i czy są odpowiednie dla Twojego poziomu przygotowania oraz oczekiwań co do wycieczki.

Tym, którzy wybierają się do Karkonoskiego Parku Narodowego przed końcem maja, przypominamy o zamknięciach szlaków z powodu okresu lęgowego cietrzewia.

Oto lista zamkniętych odcinków szlaków:

Zielony szlak – ścieżka nad reglami od schroniska Pod Łabskim Szczytem do Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem.

Żółty szlak – od schroniska Pod Łabskim Szczytem do Śnieżnych Kotłów, aż do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym.

Zielony szlak – od Jaworowej Łąki w Czarnym Kotle Jagniątkowskim do skrzyżowania ze szlakiem czarnym Petrówką.

Niebieski szlak – od Domku Myśliwskiego do schroniska Samotnia.

Niebieski szlak – Grzbietem Kowarskim od Skalnego Stołu do Przełęczy Okraj.

Planując wycieczkę, warto zwrócić uwagę na te zamknięcia i dostosować swoje plany, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek na trasie. Alternatywne trasy mogą oferować równie piękne widoki i interesujące doświadczenia w Karkonoszach.