Partie skrajnie prawicowe w Saksonii będą przed wyborami łączyć siły - mówi raport Biura Kultury

W analizie tamtejsze Biuro Kultury przestrzega przed rosnącym wpływem skrajnej prawicy w wyborach w 2024 r. W Saksonii w tym roku oprócz wyborów do Parlamentu Europejskiego odbędą się wybory samorządowe oraz wybory do saksońskiego Landtagu. Zdaniem szefa Biura Kultury Michaela Nattke fakt, że Saksonia od wielu lat ma problem z prawicowym ekstremizmem, nie jest niczym nowym. „Ale w tym roku mamy do czynienia z sytuacją, w której po raz pierwszy prawicowa partia ekstremistyczna (Alternatywa dla Niemiec) faktycznie ma szansę na władzę po wyborach” – podkreślił. Nattke szacuje, że saksońska AfD może osiągnąć w wyborach wynik powyżej 25 proc.

W raporcie zwrócono uwagę, że grupy skrajnie prawicowe w Saksonii nadal będą tworzyć sojusze. Wskazano na ukryte powiązania AfD z prawicowo-ekstremistyczną „Wolną Saksonią” i „Ojczyzną”. Ta ostatnia do 2023 r. występowała jako Narodowodemokratyczna Partia Niemiec (NPD). Zarówno „Wolna Saksonia”, jak i „Ojczyzna” skupiają środowiska neonazistowskie.

Narracja obecnie rządzących sięga nawet do przypinania ruchom prawicowym w Niemczech inspiracji nazistami, stąd bardzo często w ustach niemieckich polityków wschodnich landów słychać zamiennie o ruchach neonazistowskich. Polityczna narracja i medialne próby dyskredytacji AfD i ruchów ojczyźnianych w Niemczech nie przynoszą jednak zamierzonego rezultatu.

Szef Biura Kultury ocenił, że obecnie wyborców AfD nie odstrasza jej klasyfikacja, m. in. w Saksonii, jako partii prawicowo-ekstremistycznej. „Zastraszanie, a nawet terror, zwłaszcza wobec lokalnych polityków, staje się coraz bardziej akceptowalne wśród ludności. Nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji" – powiedział Nattke.

W opublikowanym w środę sondażu dotyczącym wyborów do saksońskiego parlamentu związkowego liderem jest AfD (31,6 proc.) przed CDU (30,7 proc.). Na trzecim miejscu znalazł się Sojusz Sahry Wagenknecht (10,4 proc.). Na kolejnych miejscach uplasowali się: SPD (6,1 proc.), Zieloni (5,9 proc.), Lewica (4,7 proc.), FDP (2,6 proc.) i Wolni Wyborcy (3 proc.).