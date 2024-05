„Chwalcie łąki umajone” – czyli miesiąc Matki Bożej

„Była cicha i piękna jak wiosna”

Nabożeństwa majowe to jedno z najważniejszych i najbardziej popularnych wyrazów pobożności ludowej w Polsce. Maj, jako miesiąc Matki Boskiej, stanowi czas szczególnej modlitwy, oddania i uwielbienia Maryi, jako Królowej Polski, której wspomnienie obchodziliśmy zresztą 3 maja. Tradycja nabożeństw majowych sięga wieków wstecz i ma głębokie korzenie w polskim folklorze.

Historia nabożeństw majowych sięga XVIII wieku, kiedy to idea modlitwy w obliczu figur Maryjnych rozpoczęła swój rozkwit. Początkowo nabożeństwa te były organizowane w kościołach, ale z czasem zyskały także popularność w rodzinach i wspólnotach lokalnych. W ramach nabożeństw majowych odmawiane są różne modlitwy, litania Loretańska oraz śpiewy maryjne.

Symbolika nabożeństw majowych jest bardzo głęboka i bogata. Kwiaty, świeczki, figurki Matki Boskiej – wszystko to wpisuje się w kult Maryjny i modlitwę do Niej. Majówka przy kapliczce w domu czy w ogrodzie, przyozdobionej białymi różami, symbolizuje oddanie i miłość do Maryi, która jest wzorem dla wszystkich wiernych. Nabożeństwa majowe są okazją do skupienia, refleksji nad życiem i rolą Matki Boskiej w naszym życiu. Zwłaszcza, że podczas większości obrzędów czytane są krótkie nauki, które jeszcze bardziej mają pobudzić wiernych do pobożności maryjnej.

Nabożeństwa majowe mają ogromne znaczenie dla wielu Polaków. Jest to czas, kiedy zbliżamy się do Maryi, prosimy o Jej pośrednictwo i wsparcie w codziennych sprawach. Poprzez wyrażanie naszej religijności i pobożności do Matki Boskiej, budujemy więź z nią i wzmacniamy naszą wiarę. Są też okazją do spotkania ze wspólnotą parafialną, do rozmowy i do dzielenia się wiarą z innymi. Zwyczaj modlitwy na świeżym powietrzu, przy skromnych, ale wzruszających kapliczkach, jest cały czas obecny w mniejszych miasteczkach i wioskach. W obszerniejszych lokacjach majówki odbywają się zazwyczaj w kościołach.

Majówki stanowią więc ważny element kultury i tradycji katolickiej w Polsce. Są symbolem pobożności, oddania i miłości do Matki Bożej oraz sposobem na budowanie relacji z Jezusem poprzez Jego Matkę. Dlatego też nabożeństwa majowe cieszą się tak ogromnym uznaniem i popularnością wśród wiernych, którzy każdego roku w maju oddają cześć Matce Bożej, składając Jej swoje modlitwy i prośby.

Poniżej publikujemy tekst Litanii Loretańskiej, która stanowi znaczącą część nabożeństwa majowego:

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, - módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,

Matko Kościoła,

Matko miłosierdzia,

Matko łaski Bożej,

Matko nadziei,

Matko nieskalana,

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Przybytku Ducha Świętego,

Przybytku chwalebny,

Przybytku sławny pobożności,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pociecho migrantów,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo Wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo Wniebowzięta,

Królowo Różańca świętego,

Królowo rodzin,

Królowo pokoju,

Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- zmiłuj się nad nami.