Moda w ogrodzie. Jaki kolor króluje w tym sezonie?

Kaszewiak zwróciła uwagę, że maj to miesiąc m.in. komunii, kiedy rośnie zapotrzebowanie na kwiaty cięte wykorzystywane do dekoracji kościołów, sal bankietowych, restauracji czy mieszkań. Dużym zainteresowaniem klientów cieszą się peonie w jasnych, pastelowych barwach (w cenie od 6 zł za gałązkę), mieczyki białe i żółte (od 5 do 6 zł za sztukę), lewkonie i lwie paszcze (4-5 zł), tulipany (od 1,6 do 2 zł za sztukę) - wyliczyła ekspertka rynku w Broniszach.

Do dekoracji sal używane są także: ostróżki, lilie czy cięte hortensje. Lilie kosztują od 6 do 14 zł za gałązkę, ostróżki to wydatek 14-15 zł za sztukę, a hortensje od 10 do 25 zł za sztukę, w zależności od wielkości kwiatu i koloru.

Tradycyjnymi kwiatkami komunijnymi są m.in. stokrotki, niezapominajki czy konwalie. Mały bukiecik stokrotek w Broniszach kosztuje od 4 do 5 zł, niezapominajek 8 zł, a konwalie są w cenie 6 zł za bukiecik. Te drobne kwiatki - jak podała Kaszewiak - są używane także do wyplatania wianków, wianuszków komunijnych czy tworzenia biżuterii florystycznej - np. bransoletek, kolii czy torebek kwiatowych. Do dekoracji używa się także gipsówki - białej byliny o dużej ilości drobnych kwiatków; paczka tej rośliny kosztuje od 100 zł.

Ogrodnicy i handlowcy operujący na rynku hurtowym w Broniszach są przygotowani na tzw. bum nasadzeniowy w okresie długiego weekendu majowego - zapewniła Kaszewiak. Wskazała, że o tej porze roku chętnie kupowane są rośliny rabatowe, balkonowe i ogrodowe. Na rynku oferowanie są m.in. aksamitki (w cenie 2,50 za doniczkę), pelargonie rabatowe (od 6,6 do 8,5 za sztukę) i angielskie (za doniczkę trzeba zapłacić około 13 zł). Fuksje i dalie kosztują 8 zł za sadzonkę, a niezapominajki - 6 zł za sadzonkę.

Zainteresowaniem klientów cieszą się także hortensje w cenie od 35 do 100 zł za sztukę oraz pnące mandewille, za które trzeba zapłacić od 80 do 100 zł. Dostępne są też nasadzenia roślin w doniczkach typu ample (lobelie, surfinie, supertunie), które kosztują 30-35 zł za doniczkę.

Źródło: PAP

an