Ukraina nie otrzyma nowego systemu obrony powietrznej

Negocjacje dotyczące zakupu systemu obrony powietrznej S-400 dla Ukrainy miały nastąpić chwilę po rozpoczęciu konfliktu, a dokładniej w marcu 2022 roku. Rozmowy były wtedy jednak nieformalne. Tureckie władzy poinformowały, że ostatecznie nie przekażą nowoczesnej broni Ukrainie.

Yaşar Güler, minister obrony Turcji w rozmowie z amerykańską telewizją CNN powiedział, że system S-400 nie zostanie dostarczony do żadnego kraju, w tym do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Waszyngton poprosił Ankarę o rezygnację z zakupionych od Rosji systemów S-400. W "nagrodę" Turcja mogłaby powrócić do programu dostaw myśliwców F-35, z którego została wykluczona właśnie z powodu zakupu systemu obronnego. Tak się jednak nie stało.

Według analityków, na których powołuje się agencja Unian, Amerykanie po otrzymaniu systemu S-400 podarowali by broń ukraińskiemu wojsku. Agencja podaje również, że powodem zakończenia negocjacji nie są relacje turecko-amerykańskie, a turecko-rosyjskie. Oddanie broni zakupionej od Rosji miałoby wpłynąć na relację między państwami. Turcja zakupiła system w 2019 roku za 2,5 miliarda dolarów.

System obronny S-400 potrafi atakować samoloty, śmigłowce i pociski batalistyczne. Umie neutralizować również broń międzykontynentalną, która potrafi przenosić głowice jądrowe.