Wyrusz śladami Konstytucji 3 Maja! [NASZE WIDEO]

Konstytucja 3 Maja to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa, która regulowała organizację władz państwowych i prawa oraz obowiązki obywateli. Przyjęcie tego dokumentu stanowiło też ostatnią próbę ratowania Rzeczypospolitej.

Pierwszym punktem naszego spaceru po stolicy jest Pałac Czapskich, obecnie rektorat Akademii Sztuk Pięknych. W budynku, należącym wówczas do marszałka Sejmu Czteroletniego - Stanisława Małachowskiego, odbywały się tajne spotkania, w czasie których opracowywano zapisy Ustawy Rządowej. Historyczne źródła wskazują, że w tym celu w Pałacu Czapskich bywali Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj, a nie można wykluczyć, że gościł tu także wówczas król Stanisław August Poniatowski.

Opuszczając dziedziniec przed Pałacem Czapskim wyruszamy Krakowskim Przedmieściem czyli fragmentem Traktu Królewskiego w stronę Starego Miasta. Najważniejszym punktem naszego spaceru jest Zamek Królewski. To właśnie tam - w Sali Senatorskiej - Ustawa Rządowa została uchwalona 3 maja 1791 roku.

Po uchwaleniu konstytucji członkowie Sejmu Czteroletniego udali się do leżącej nieopodal kolegiaty przy ulicy Świętojańskiej. To właśnie w tej świątyni, która obecnie posiada status archikatedry warszawskiej pw. św. Jana Chrzciciela, Ustawa Rządowa z dnia 3 maja została zaprzysiężona. W prawej nawie kościoła znajduje się między innymi nagrobek marszałka Stanisława Małachowskiego, który udało się częściowo zrekonstruować na podstawie zdjęć sprzed II wojny światowej. Krzyż Baryczków, znajdujący się w kaplicy na lewo od prezbiterium, to jedyny obiekt w archikatedrze, który przetrwał wojenne zniszczenia, a z racji tego, że liczy około pięciuset lat, był także świadkiem uroczystości zaprzysiężenia Konstytucji 3 Maja.

I tak oto spacerując po Warszawie mieliśmy okazję przeżyć na nowo historię związaną z momentem bardzo ważnym dla dziejów naszej Ojczyzny - uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.

Autor zdjęć: Andrzej Pietraga.

Piotr Wojtowicz