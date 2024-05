Gdzie najczęściej fotografują kierowców?

W długi majowy weekend Polacy często siadają za kierownicę, by wyruszyć na krótszy lub dłuższy wypoczynek. Jeśli jednak na trasie nie do końca stosują się do przepisów ruchu drogowego, to za jakiś czas mogą otrzymać nie tylko pamiątkową fotografię, ale i wezwanie do zapłacenia mandatu. Które polskie fotoradary najczęściej łapią kierowców?