Groźny incydent na Podlasiu. Kandydat na wójta na masce samochodu

Podlaska policja wyjaśnia, czy doszło do naruszenia przepisów Kodeksu wyborczego podczas drugiej tury wyborów wójta gminy Trzcianne (powiat moniecki). Według zgłoszenia, jedna z osób kandydujących i jeszcze jedna osoba miały dowozić wyborców do lokali.

Policja ustala też, w jakich okolicznościach doszło do potrącenia mężczyzny przez kierowcę jednego z tych aut - poinformował w niedzielę rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Dodał, że kierowca ma zatrzymane prawo jazdy.

"Dostaliśmy zgłoszenie, że dwie osoby podwożą innych na głosowanie. Z informacji wynikało, że jedną z tych osób była osoba kandydująca na urząd, a jeden z tych samochodów potrącił człowieka, który po wypadku został przewieziony do szpitala" - dodał Krupa.

Podkreślił, że w tej sytuacji policja - z jednej strony - wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia drogowego, ale również bada - w oparciu o przepisy Kodeksu wyborczego - czy miała miejsce niedozwolona agitacja wyborcza, w okresie od zakończenia kampanii do zakończenia głosowania.

Według informacji publicznego Radia Białystok, do wypadku miało dojść, gdy osoba, która zauważyła dowóz głosujących do lokalu, próbowała zatrzymać ten samochód. Kierowca - zamiast się zatrzymać - miał przyspieszyć i przez ok. 50 metrów wieźć tego mężczyznę na masce auta. (PAP)