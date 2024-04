Czesław Jerzy Małkowski podsumował swoją kampanię. "Nie mieliśmy równych szans"

Czesław Jerzy Małkowski wszedł do drugiej tury wyborów na prezydenta Olsztyna otrzymując drugi w kolejności wynik. W czasie ostatnich tygodni były prezydent Olsztyna prowadził kampanię, która jak sam wskazuje, była skierowana na rozmowy z mieszkańcami miasta.

— Ta kampania charakteryzowała się tym, że mogliśmy liczyć na rzetelny przekaz mediów, które nie dość, że przychodziły na konferencje prasowe, to jeszcze nie manipulowały swoimi materiałami, za co jestem bardzo wdzięczny — mówi Czesław Jerzy Małkowski — To była jedna z krótszych kampanii, co było związane z wydarzeniami politycznymi. To pewnie dlatego te spiętrzenie faktów było aż tak duże — mówi były prezydent Olsztyna.

Czesław Jerzy Małkowski podkreślił, że jego komitet wyborczy bardzo dbał o to, aby być bezpartyjny, co było jedną z jego mocniejszych stron. — Nie mieliśmy żadnego zaplecza politycznego, co wiąże się z też z zasobnością naszego komitetu, która była ograniczona — podkreśla Małkowski — Mówię to dlatego, że wynik wyborów pierwszej tury mówiąc szczerze jest nieco poniżej oczekiwań, spodziewałem się czegoś lepszego. Te wybory były jednak wyjątkowo upartyjnione, bo duże partie polityczne zgarnęły w zasadzie główną pulę mandatów do Rady Miasta. Wyniki wyborów na prezydenta Olsztyna również podkreślają partyjniactwo tych wyborów — mówi Czesław Jerzy Małkowski.

Kandydat na prezydenta Olsztyna podkreślił również, że zarówno on, jak i wszystkie osoby z jego listy do Rady Miasta zachowywały się zawsze w sposób fair play. — Obcy był nam czarny PR. Nie używaliśmy obraźliwych epitetów i innych tego typu określeń. Przyznaję, że jedna z osób, która zdecydowała się udostępnić trzy absolutnie obraźliwe memy na naszej stronie z miejsca została usunięta z dalszych działań kampanijnych. Ja zastrzegłem na samym początku, że sam przeżyłem czarny PR i wiem co to znaczy. Wiem, jaki to jest ból i nigdy nie będę sam go używał — podkreśla Czesław Jerzy Małkowski.





Małkowski w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy przypomniał swoje najważniejsze postulaty takie jak uaktywnienie mieszkańców Olsztyna i życia kulturalnego, rozwój edukacji, wychowania i systemu żłobków miejskich ale także poprawienie infrastruktury drogowej czy inwestycje w sport.

