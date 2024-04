Szewczyk i Małkowski komentują wynik pierwszej tury wyborów w Olsztynie

To już pewne. Do drugiej tury wyborów prezydenckich w Olsztynie wejdzie kandydat Koalicji Obywatelskiej Robert Szewczyk, który zdobył 32,81 proc. wszystkich głosów i Czesław Jerzy Małkowski startujący z własnego komitetu, którego poparło 21,16 proc. głosujących.

W I turze wyborów na prezydenta Olsztyna startowało siedmioro kandydatów. Kolejne wyniki uzyskali: Grzegorz Paweł Smoliński (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 9 753 głosy (15,5 proc.), Marcin Rafał Możdżonek (KWW M. Możdżonka - Lepszy Olsztyn - 8 502 głosy (13,51 proc.), Mirosław Arczak (KWW Wspólny Olsztyn) - 6 088 głosów ( 9,67 proc.), Monika Joanna Rogińska-Stanulewicz (KWW Trzecia Droga Olsztyn) - 2 336 głosów (3,71 proc.), Bartosz Grucela (KKW Lewica) - 2 286 głosów (3,63 proc.)

Szewczyk ma 43 lata, jest dyrektorem departamentu w urzędzie marszałkowskim, od 2014 r. przewodniczącym olsztyńskiej rady miejskiej. Po raz pierwszy kandyduje w wyborach na prezydenta Olsztyna.

73-letni Małkowski był prezydentem Olsztyna w latach 2001-2008, później olsztyńskim radnym,

— Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Olsztyna, którzy wzięli udział w tych wyborach, zarówno tym, którzy głosowali na mnie i na Koalicję Obywatelską, jak i tym, którzy wybrali inaczej. Ten wynik to dla mnie wielkie zobowiązanie do dalszej pracy i olbrzymia motywacja do tego, żeby rozwijać nasze miasto, aby weszło na kolejny etap. Mój Olsztyn to miasto, w którym najważniejsi są mieszkańcy, ich potrzeby, problemy i oczekiwania. Budowałem mój program w oparciu o dialog z mieszkańcami, zarówno tymi najbardziej doświadczonymi, jak i najmłodszymi. Pierwsze tura wyborów pokazała, że takiego właśnie miasta chcą mieszkańcy, i o taki Olsztyn będę dalej zabiegał. Bo to nie tylko miasto, to mój dom, mojej rodziny, moich dzieci i wszystkich mieszkańców, którzy w nim mieszkają. Chcę, aby ten dom miał pewną przyszłość — komentuje Robert Szewczyk.

— Jestem bardzo zadowolony z mojego wyniku, bo wejście do drugiej tury to znak ogromnego zaufania, jakim obdarzyli mnie mieszkańcy Olsztyna. Cieszę się tym bardziej, że moje możliwości prowadzenia kampanii wyborczej w porównaniu do tego czym dysponuje Koalicja Obywatelska to proporcja 1:100 na korzyść przeciwników, a wynik nie był tak rozbieżny — komentuje Czesław Jerzy Małkowski — Nie oddaję wygranej walkowerem i walczę dalej. Aktywnie, z uśmiechem na ustach i z wyciągniętą ręką do każdego olsztynianina i każdej olsztynianki będę się starał o wybór na stanowisko prezydenta Olsztyna w drugiej turze wyborów — zapewnia Małkowski.

W 2018 r. wybory prezydenta miasta wygrał w II turze startujący z własnego komitetu Piotr Grzymowicz, który tym razem nie ubiegał się już o reelekcję. Pełnił ten urząd od czasu przedterminowych wyborów w 2009 r. W obecnych wyborach Grzymowicz udzielił poparcia Szewczykowi.

W 2018 r. w I turze na Grzymowicza zagłosowało 33,78 proc. (24,7 tys.), a na Małkowskiego 30,66 proc. (22,4 tys.) wyborców. W ponownym głosowaniu wygrał Grzymowicz z poparciem 55,47 proc. (34,4 tys.), a jego rywal otrzymał 45,53 proc. (28,7 tys.) głosów.

Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 21 kwietnia

Karol Grosz/PAP