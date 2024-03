MSZ: Polska potępia plany władz Izraela dotyczące konfiskaty 800 ha ziemi na Zachodnim Brzegu

"Polska potępia plany władz Izraela dotyczące konfiskaty 800 ha ziemi na okupowanym Zachodnim Brzegu. To największe przejęcie ziemi przez Izrael od czasu Porozumień z Oslo" - czytamy we wpisie resortu na platformie X.

Według MSZ "działania te są sprzeczne nie tylko z prawem międzynarodowym, ale także z wysiłkami na rzecz deeskalacji obecnej sytuacji".

W ubiegłym tygodniu Izrael zadeklarował przejęcie przez państwo około 800 hektarów ziemi w Dolinie Jordanu na Zachodnim Brzegu, co oznacza, że na tym terenie będą mogły powstawać izraelskie osiedla. Było to największe przejęcie ziemi od 30 lat. Informując o tym, skrajnie prawicowy minister finansów Izraela Becalel Smotricz oświadczył: "chociaż w Izraelu i na świecie są tacy, którzy chcą podważyć nasze prawo do Judei i Samarii, a nawet do kraju w ogóle, my promujemy ruch osadniczy".

Przywódcy UE zdecydowanie potępili ten krok, wzywając Izrael do cofnięcia decyzji.

W ubiegłym miesiącu USA stwierdziły, że izraelska ekspansja osiedli na Zachodnim Brzegu jest niezgodna z prawem międzynarodowym. Większość światowych rządów uważa osady budowane na terytorium zdobytym przez Izrael w czasie wojny w 1967 r. za nielegalne. Sam Izrael kwestionuje ten pogląd, powołując się na historyczne i biblijne związki narodu żydowskiego z tą ziemią.

W 2016 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję, w której zażądała, by Izrael zaprzestał tam wszelkiej działalności osadniczej, podkreślając, że ewentualne zmiany granic muszą być "uzgodnione przez obie strony w drodze negocjacji".

Obecny rząd Izraela, najbardziej prawicowy w historii kraju, wspiera nielegalne próby kolonizowania terytoriów palestyńskich. W ubiegłym roku podjął decyzję o legalizacji niektórych żydowskich osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu i o budowie nowych domów w ich obrębie. (PAP)

