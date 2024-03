Opinia matki: Syn to "bezpieczny kierowca" nawet bez dokumentu

W Płocku podczas kontroli Straży Miejskiej związanej z wykroczeniem, 31-letni kierujący renault przyznał, że nie ma i nigdy miał prawa jazdy. Towarzysząca mu matka zapewniała, że trudno znaleźć kierowcę jeżdżącego tak bezpiecznie. To nie przekonało stróżów prawa i sprawa trafi wkrótce do sądu.

W Płocku podczas kontroli Straży Miejskiej związanej z wykroczeniem, 31-letni kierujący renault przyznał, że nie ma i nigdy miał prawa jazdy. Towarzysząca mu matka zapewniała, że trudno znaleźć kierowcę jeżdżącego tak bezpiecznie. To nie przekonało stróżów prawa i sprawa trafi wkrótce do sądu.

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka płockiej Straży Miejskiej st. insp. Jolanta Głowacka, do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego tygodnia na jednej z ulic w centrum miasta, gdy funkcjonariusze zwrócili uwagę na renault parkujące za znakiem zakazu zatrzymywania się.

Okazało się, że kierowcą auta jest 31-letni mieszkaniec Płocka. Strażnicy miejscy po wylegitymowaniu, chcieli zweryfikować uprawnienia mężczyzny do kierowania pojazdami mechanicznymi i wtedy oznajmił on, że nie ma prawa jazdy. Tłumaczył przy tym, że co prawda "chodził, kiedyś na kurs, ale nigdy go nie ukończył" - przekazała st. insp. Głowacka.

Jak dodała, 31-latek zapytany, dlaczego kieruje pojazdem mechanicznym bez uprawnień z uśmiechem na twarzy stwierdził, że jeździ bezpiecznie. "Z mężczyzną w aucie była jego matka, która na potwierdzenie słów syna beztrosko dodała: "panowie, tak jeżdżącego bezpiecznie kierowcy ze świecą szukać" - podkreśliła rzeczniczka płockiej Straży Miejskiej.

Argumentacja kierowcy renault i jego matki nie przekonała strażników miejskich, którzy na miejsce wezwali patrol policji.

"Faktycznie po sprawdzeniu w bazie danych okazało się, że 31-latek nigdy nie miał prawa jazdy" - wyjaśniła rzeczniczka płockiej policji sierż. szt. Monika Jakubowska. Zaznaczyła, że sprawa kierowcy renault bez uprawnień wkrótce zostanie skierowana do sądu.

red./PAP