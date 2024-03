Ministerstwo Cyfryzacji pracuje koncepcyjnie nad bezpłatnym podpisem elektronicznym

Z informacji przekazanych PAP przez wiceministra Michała Gramatykę wynika, że bezpłatny, kwalifikowany podpis elektroniczny w portfelu na dokumenty jest jednym z rozwiązań rozporządzenia eIDAS 2.0 z 29 lutego br. Ministerstwo Cyfryzacji (MC) pracuje już koncepcyjnie nad ścieżkami implementacji tych przepisów UE.

Prace trwają, dlatego MC odpowiadając na pytanie PAP wyjaśniło, że na razie nie ma możliwości dodania certyfikatu do podpisu kwalifikowanego w aplikacji mObywatel 2.0.

Portfel cyfrowy ma umożliwić Europejczykom cyfrową identyfikację podczas uzyskiwania dostępu do usług publicznych i prywatnych, takich jak konto bankowe, składanie deklaracji podatkowych, czy zapisywanie się na uniwersytet. Jest też odpowiedzią na obawy co do ochrony prywatności w sieci i ochrony danych w aplikacjach oferowanych przez Apple, Alphabet, Google i inne platformy.

Takie portfele istnieją już w niektórych krajach członkowskich. Nowe prawo UE ma służyć temu, aby były one interoperacyjne. Przykładowo, jeśli osoba mieszka w jednym kraju, a pracuje w innym, będzie mogła korzystać z jednego cyfrowego portfela w dwóch krajach. Europejski portfel cyfrowy będzie zatem sumą systemów krajowych (które mogą mieć nieco inną charakterystykę) zdolnych do współpracy.

Portfel UE będzie używany na zasadzie dobrowolności. Bezpłatne kwalifikowane podpisy elektroniczne dla użytkowników portfela UE, mają taką samą moc prawną jak podpis odręczny.

"Ministerstwo Cyfryzacji pracuje już koncepcyjnie nad ścieżkami implementacji tych przepisów. Pojawią się one w polskim systemie prawnym po wdrożeniu przepisów unijnych" - stwierdził wiceminister Michał Gramatyka.

Resort cyfryzacji poinformował PAP, z jakich możliwości mObywatela najczęściej korzystają użytkownicy. Najpopularniejsze usługi i dokumenty to: mDowód, Karta Dużej Rodziny, mPrawo jazdy, Moje pojazdy, legitymacja emeryta-rencisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka.

W informacji przesłanej PAP ministerstwo wskazało również na częste logowanie się do usług za pośrednictwem Węzła Krajowego przy pomocy aplikacji mObywatel 2.0. w celu sprawdzenia m.in. historii pojazdu, punktów karnych oraz mandatów.

Poinformowało też, że 22 marca wdrożyło dokumenty Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i Prawo wykonywania zawodu położnej. "Spodziewamy się, że wymienione dokumenty będą cieszyć się dużym zainteresowaniem tej grupy zawodowej" - przekazano.

Dzięki mObywatel bezpłatnej, publicznej aplikacji mobilnej, użytkownicy mogą uzyskać szybki dostęp do swoich dokumentów i danych. Oprócz wymienionych najczęściej używanych funkcji można m.in. zgłosić naruszenie środowiska, zastrzec swój numer PESEL, sprawdzić jakość powietrza, zrealizować wystawione e-recepty, umówić się na e-Wizytę w ZUS, sprawdzić dane w funkcji wybory. Aplikacja mObywatel umożliwia również szybko i bezprowizyjnie opłacić urzędowe zobowiązania finansowe, na przykład podatek od nieruchomości, czy opłatę za wywóz śmieci.(PAP)

Autorzy: Iga Leszczyńska, Bartłomiej Król