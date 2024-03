Bartosz Grucela pokazał swój program wyborczy. Lewica skupia się na mieszkaniach i transporcie

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewicy swój plan wyborczy podzielił na kilka konkretnych kategorii, które jasno wskazują kierunek, w którym chce podążać ugrupowanie: "Olsztyn Budujący Mieszkania", "Więcej zieleni", "Lepszy transport", "Przyjazny Olsztyn", "Inwestycja w ludzi", "Nowe centrum" i "Partycypacja".

— Program zakłada to z czym chcemy iść do Rady Miasta oraz co chcemy zaprezentować w wyborach na prezydenta Olsztyna. Po 15 latach rządów

Piotra Grzymowicza nastaje nowy etap w historii miasta. Uznajemy, że będzie to dla nas nowy dzień — powiedział podczas konferencji prasowej kandydat Lewicy na prezydenta Olsztyna Bartosz Grucela.

Lewica sporą część swojego planu wyborczego poświęciła budowie mieszkań komunalnych na terenie stolicy województwa warmińsko-mazurskiego.

— Program "Olsztyn Budujący Mieszkania" jest dla nas bardzo ważny. Zakładamy budowę ok. 500 mieszkań do końca kadencji. Wyliczyliśmy, że program będzie kosztował miasto ok. 3 mln złotych rocznie - w skali roku planujemy budowę 100 mieszkań. Głównym założeniem programu budowy mieszkań komunalnych jest aby mieszkania były budowane przez miasto i pozostały w jego własności. Nie zamierzamy ich sprzedawać. Idąc wzorem miast zachodnich jak Wiedeń, chcemy aby służyły one lokalnej społeczności — tłumaczył cele programu Bartosz Grucela.

Mieszkania miałyby powstać na Pieczewie, które Lewica nazywa Osiedlem Kobiet.

— Pod koniec poprzedniej kadencji namówiliśmy władze miasta do nazywania większej ilości ulic imionami kobiet. W taki sposób powstała ul. Szymborskiej, która jest przygotowana pod obsługę nowego osiedla. Chcemy być przeciwko "patodeweloperce" i mamy zamiar stworzyć z Pieczewa porządne osiedle z przychodnią, żłobkiem miejskim oraz przedszkolem — powiedział Bartosz Grucela.

Innym elementem w kontekście budowania mieszkań jest remont połowy ok. 330 pustostanów w Olsztynie, które mają służyć lokalnej społeczności jako miejskie lokale użytkowe lub mieszkania.

— Skrajnym wyrzutem sumienia dla włodarzy miasta powinna być ul. Ratuszowa, gdzie 200 metrów przed Ratuszem stoją pustostany i nic się z nimi nie robi. Zagwarantowane są na to pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy i miasto powinno sięgnąć po dofinansowanie. Kolejka osób czekająca na mieszkania komunalne w Olsztynie jest bardzo duża. Powinniśmy zrobić wszystko, aby kryzys mieszkaniowy na terenie naszego miasta zniknął — skomentował kandydat Lewicy na prezydenta.

Inne punkty programu KKW Lewica w kwestii budowy mieszkań to: stworzenie nowych żłobków, remonty kamienic oraz przeprowadzenie przeglądu schronów i miejsc ukrycia na czas ewentualnego konfliktu zbrojnego.

W programie "Lepszy transport" Lewica planuje rozpoczęcie budowy III etapu tramwajów. W planach znajduje się stworzenie linii tramwajowej na ul. Wilczyńskiego w celu domknięcia pętli tramwajowej na południu oraz poprowadzenie "nitki" do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W planach jest również połączenie tramwajowe do Dywit oraz Bartąga.

— Musimy rozwiązać problemy komunikacyjne w mieście. Dużo jednak zależy od ich kosztów — przyznaje Bartosz Grucela.

W ofercie biletowej komunikacji miejskiej KKW Lewica chce wprowadzić koncept biletu 15-minutowego oraz program "Transportowo na sportowo".

— Obecnie w ofercie mamy bilety normalne, które kosztują 4 zł. Niektórzy chcą pokonać jedynie 2-3 przystanki, i muszą zapłacić pełną kwotę, jak za przejazd niemal przez całe miasto. Oferujemy 15-minutowy bilet o wartości 2 zł. Dodatkowo chcemy bardziej zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej. Program "Transportowo na sportowo" zakłada ideę zakupionego biletu na wydarzenie sportowe lokalnej drużyny, który będzie traktowany jako bilet komunikacyjny dwie godziny przed i po meczu. Ten sam pomysł będzie miał miejsce przy większych wydarzeniach kulturalnych. Chodzi o ograniczenie ilości samochodów używanych przez mieszkańców dojeżdżających na te wydarzenia — tłumaczy Grucela.

Lewica chciałaby wykorzystać tory kolejowe przejeżdżające przez centrum miasta prowadzące do północno-zachodnich dzielnic w celu stworzenia Olsztyńskiej Kolei Miejskiej.

— Chcemy, aby kolej jeździła w 15 minutowym takcie, aby np. mogła zaczynać trasę w Jonkowie, a kończyła w Barczewie. Jest to kwestia porozumienia z urzędem marszałkowskim, powiatem i ościennymi gminami. Jesteśmy przekonani, że jako miasto możemy stworzyć wielką inwestycję komunikacyjną — zapewnił Grucela.

W programie transportowym pojawiły się m.in. koncepcja stworzenia pospiesznych linii autobusowych, zwiększenie ilości autobusów nocnych, przywrócenie oferty rowerów miejskich czy w ostatnim czasie popularne stworzenie wiaduktu lub tunelu prowadzącego na Zatorze w kierunku ul. Zientary-Malewskiej.

"Przyjazny Olsztyn" zakłada stworzenie takich miejsc jak lokalne punkty spotkań dla mieszkańców osiedli, miejski gabinet ginekologiczny, miejską jadłodajnie, centra wsparcia dla osób starszych czy nowy wielofunkcyjny stadion Stomilu Olsztyn.

W programie "Inwestycja w ludzi" Lewica zamierza wprowadzić m.in. edukację zdrowotną dla szkół oraz przeprowadzać remonty na ich terenach, aktywować miejską kulturę w postaci Obywatelskiego Budżetu Kulturalnego i stworzenia planu całorocznych wydarzeń kulturalnych. Dochodzi do tego zwiększenie aktywności i różnych zajęć dla mieszkańców i turystów odwiedzających Olsztyn.

W założeniach zmian w centrum Olsztyna jest przeniesienie Aresztu Śledczego, stworzenie miejskiego muzeum opowiadającego historię miasta, wprowadzenie ustawy krajobrazowej czy stworzenie Europejskiego Projektu dla Pokoju im. Emmanuela Kanta, instytucji przypominającej o wydarzeniach wojennych w województwie i promującej pokój i współpracę między narodami.

Ostatni z programów, czyli "Partycypacja" zakłada m.in. utworzenie dwóch stanowisk: Doradcy Prezydenta ds. Społecznych i ds. równego traktowania, przywrócenie możliwości zabierania głosów przez mieszkańców podczas sesji Rady Miasta, wzmocnienie uprawnień Rad Osiedli

Janusz Siennicki