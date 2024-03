Nowoczesny sprzęt trafił do strażaków

Pół miliona jest wart specjalistyczny sprzęt, który przekazał Andrzej Abako - Starosta Olsztyński strażakom z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu olsztyńskiego, ale również Jednostce Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 jest z KM PSP Olsztyn.

— To już kolejny raz, gdy przekazujemy nowoczesny i specjalistyczny sprzęt strażakom. Wcześniej wyposażenie, które pochodzi z magazynu kryzysowego Regionalne Centrum Bezpieczeństwa trafiło do innych jednostek. W sumie przekazaliśmy w dobre ręce sprzęt o wartości miliona złotych. Wiem, że strażacy, którzy są doskonale wyszkoleni, będą profesjonalnie z tego sprzętu korzystać i zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom naszego powiatu — mówi Andrzej Abako.

Na liście znalazły się m.in. piły do betonu i drewna, kilofy, nożyce do prętów, osuszacze do pomieszczeń, zbiorniki na wodę 200-litrowe, zestawy ratunkowe, wodery, węgorze ratownicze, koła ratownicze, siekiery, agregaty prądotwórcze. Trafiły one do jednostek OSP w Barczewie, Barczewku, Bartołtach Wielkich, Ramsowie, Brąswałdzie, Butrynach, Kieźlinach, Nowej Wsi, Klebarku Wielkim, Purdzie, Spręcowie, Tuławkach i Wrzesinie oraz JRG nr 1 KM PSP Olsztyn.