Trzy tajemnicze znaleziska na Warmii i Mazurach w ciągu ostatnich 48 godzin. Prokuratura zbada sprawę

Na łamach "Gazety Olsztyńskiej" wczoraj (poniedziałek 4 marca) informowaliśmy was o tajemniczym obiekcie, który spadł niedaleko Miłakowa (pow. ostródzki). Na miejsce zdarzenia udała się zarówno policja, jak i żandarmeria wojskowa. Obiekt został zabezpieczony do dalszych badań. Głos w tej sprawie zabrał Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. — Policja i wszystkie służby zaangażowane są w wyjaśnienie. Z tych informacji, które otrzymałem, wynika, że był to najprawdopodobniej balon meteorologiczny, który spadł. Takie przypadki mają miejsce, ale ze starannością podchodzimy do każdej takiej informacji — powiedział szef MON

Do podobnego zdarzenia doszło dziś (wtorek 5 marca) w okolicy wsi Kierwik (pow. szczycieński), gdzie jeden ze spacerowiczów również odnalazł coś, co przypomina balon meteorologiczny. Aktualnie na miejscu pracują policjanci, którzy podobnie jak w przypadku wczorajszego zdarzenia przekażą znaleziony obiekt wojsku.

Jak się okazało, wczoraj na w woj. warmińsko-mazurskim również spadł drugi balon, który został odnaleziony w miejscowości Harsz koło Węgorzewa. — Potwierdzam, że otrzymaliśmy takie zgłoszenie — mówi Daniel Brodowski Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Na ten moment prokuratura nie potwierdza informacji, że balony miały przylecieć z kierunku obwodu królewieckiego, o czym miały świadczyć napisy cyrylicą na jednym z obiektów.

Karol Grosz