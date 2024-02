KPO dla Polski. Patryk Jaki głośno komentuje sprawę w mediach społecznościowych

Po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem w Polsce, szefowa KE ogłosiła, że "w przyszłym tygodniu zostaną podjęte decyzje dotyczące funduszy europejskich dla Polski". Jeśli decyzje te będą pozytywne, Polska otrzyma 137 mld euro z Funduszu Spójności i Funduszu Odbudowy.

Eurodeputowany Suwerennej Polski - Patryk Jaki - skomentował te zapowiedzi w gorzkim wpisie na Twitterze.

— Tusk i Niemka von der Leyen ogłosili środki dla Polski z KPO. Ja tymczasem chcę przypomnieć – 17 czerwca 2022 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła warunki do wypłaty KPO dla Polski. Najważniejszym warunkiem były zmiany w wymiarze sprawiedliwości w formie aktu prawnego – podkreślono w oficjalnym dokumencie — napisał.

Jaki uważa, że "w ostatnich latach scena polityczna w Polsce była podzielona na dwie grupy".

— Pierwsza grupa wierzyła, że chodzi o spełnienie kamieni milowych i o prawdziwą praworządność. Wierzyła, że dostanie środki jak tylko wypełni kolejny i kolejny, a potem ostatni już kamień milowy. Tak bardzo w to uwierzyła, że wykupiła nawet całą kampanie reklamową gdzie chwaliła się tym sukcesem. A kolejne kamienie milowe, sankcjonujące rokosz sądowy, dawały poczucie bezkarności PO-sędziom i poczucie siły Tuskowi, a niszczyły tych nastawionych propaństwowo sędziów — tłumaczył.

I kontynuował: no i była druga grupa polityczna, do której ja się zaliczam, która mówiła, że jedynym prawdziwym kamieniem milowym był zmiana rządu w Polsce i osadzenie tutaj Tuska. Podkreślała, że cała narracja o braku praworządności w Polsce, to kit dla małych dzieci. Wskazywała, że zasady tych umów z Unią Europejską to jest po prostu lichwa".

I podsumował: "kluczem do odzyskania władzy w Polsce dla obozu patriotycznego jest zrozumienie tego procesu".

Źródło: niezalezna.pl