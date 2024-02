1,3 mld zł inwestycji PGE Energetyka Kolejowa w 2023 r.

— Zakup PKP Energetyka - dzisiaj już PGE Energetyka Kolejowa - w kwietniu 2023 r. i skuteczna integracja w Grupie PGE poprzez utworzenie segmentu energetyki kolejowej, skutkują realizacją rekordowych inwestycji w wysokości 1,3 mld złotych — mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

— Inwestycje PGE Energetyka Kolejowa są skierowane przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznej infrastruktury kolejowej i zwiększanie udziału zielonej energii w jej zasilaniu — dodaje Wojciech Dąbrowski.

Większość środków inwestycyjnych została przeznaczona na budowę i modernizację podstacji trakcyjnych oraz kabin sekcyjnych, które są niezbędne do zagwarantowania stabilnych dostaw energii elektrycznej dla polskich kolei.

Dużą część nakładów spożytkowano na przyłączanie nowych odbiorców energii elektrycznej. Na szczególną uwagę zasługują umowy o przyłączenia z PKP PLK. PGE Energetyka Kolejowa zawarła 39 tego typu umów na łączną kwotę 388 mln zł.

Spółce udało się także uzgodnić nowa taryfę dla energii elektrycznej - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał stosowną decyzję zatwierdzającą 27 grudnia 2023 r. Oznacza to, że PGE Energetyka Kolejowa posiada stabilne źródło funduszy do realizacji planu inwestycyjnego na kolejne lata.

Rekordowa skala inwestycji zrealizowanych przez PGE Energetyka Kolejowa w 2023 r. jest potwierdzeniem wartość spółki i jej wkładu w zwiększenie potencjału Grupy PGE. Zawarte umowy na utrzymanie trakcyjnej sieci kolejowej oraz na dostawy energii i paliw nie tylko gwarantują bezpieczeństwo energetyczne polskich kolei, ale także stanowią stabilne źródła dochodu dla firmy na najbliższe lata. W połączeniu z finansowaniem zagwarantowanym w taryfie dystrybucyjnej pozwala to spółce na realizację kolejnych ambitnych celów transformacji energetycznej.

Umowa utrzymaniowa z PKP PLK



Na bardzo dobrą kondycję spółki istotny wpływ miało także przedłużenie umowy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi na usługi w zakresie utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej. PGE Energetyka Kolejowa będzie świadczyć usługi niezbędne dla właściwego funkcjonowania ruchu kolejowego w Polsce przez 24h na dobę i 365 dni w roku przez 4 kolejne lata.

W ramach umowy spółka będzie serwisować ponad 25 tys. torokilometrów sieci trakcyjnej należącej do PKP PLK, usuwać zgłoszone awarie, przeprowadzać okresowe przeglądy oraz świadczyć usługi specjalistyczne, takie jak zabezpieczanie przewodów jezdnych przed oblodzeniem.

Sprzedaż paliw



Bardzo dobre wskaźniki PGE Energetyka Kolejowa odnotowała także w sektorze sprzedaży paliw. Spółka dostarcza paliwa przewoźnikom kolejowym operującym na niezelektryfikowanych odcinkach linii kolejowych. W lipcu 2023 r. uruchomiona została kolejna, 20. już kolejowa stacja paliw, zlokalizowana we Wrocławiu Głównym. Łącznie w 2023 r. PGE Energetyka Kolejowa zawarła aż 47 umów z przewoźnikami, w ramach których sprzedała 44248 m3 paliw. Oznacza to wzrost sprzedaży o 2,38% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Spółka realizuje plan rozwoju zakładający poszerzanie istniejącej sieci kolejowych stacji paliw.

Zielona Kolej



Równocześnie PGE Energetyka Kolejowa kontynuuje realizację programu Zielona Kolej, którego celem jest zasilanie sektora kolejowego w pełni czystą energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Najbliższy kamień milowy zakłada osiągnięcie 85-procentowego udziału energii odnawialnej w całości wolumenu energii wykorzystywanej na kolei w 2030 r.

We wrześniu 2023 r. do programu przystąpił PKP Intercity. PGE Energetyka Kolejowa i narodowy przewoźnik kolejowy będą współpracować na rzecz tworzenia ekologicznego, niskoemisyjnego transportu kolejowego oraz poprawy efektywności energetycznej.

PGE Energetyka Kolejowa, należąca do Grupy PGE, łączy kolej z systemem elektroenergetycznym kraju. Dba o niezawodność i jakość dostaw energii oraz paliw dla transportu kolejowego. Posiada sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju. Infrastruktura spółki to ponad 600 tys. różnego rodzaju obiektów i elementów instalacji rozmieszczonych wzdłuż linii kolejowych, w tym 6 nowoczesnych centrów sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez prawie 55 tys. inteligentnych liczników energii (AMI). Do zasilania sieci trakcyjnej służy m.in. 21,5 tys. km linii energetycznych spółki dostarczającej energię do poszczególnych urządzeń, a ostatecznie - do pociągów. Firma odpowiada za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 3 proc. całej energii dostarczanej w kraju.

Grupa PGE, po dołączeniu PGE Energetyka Kolejowa, dysponuje liniami dystrybucyjnymi o łącznej długości ok. 320 tys. km, wolumen dystrybuowanej energii wynosi ok. 41,4 TWh, a sprzedaży energii ok. 37,3 TWh.

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna