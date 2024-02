Przewodniczący KEP apeluje o modlitwę i post w intencji Ojczyzny

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Gądecki zaapelował o modlitwę i post w intencji Ojczyzny. Jak zaznaczył, gra nie toczy się o to, która strona sporu ma rację, ale o bezpieczeństwo państwa. Podkreślił, że nie jest to czas na ideologiczną walkę.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Gądecki zaapelował o modlitwę i post w intencji Ojczyzny. Jak zaznaczył, gra nie toczy się o to, która strona sporu ma rację, ale o bezpieczeństwo państwa. Podkreślił, że nie jest to czas na ideologiczną walkę.

W przekazanym PAP apelu przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wezwał, aby sprawę przyszłości Ojczyzny "potraktować dziś niezwykle poważnie".

Zastrzegł, że nie chce zabierać głosu w toczącym się w kraju sporze politycznym, ale "zwrócić uwagę na zewnętrzne jego uwarunkowania, które sprawiają, że sprawę przyszłości Ojczyzny wszyscy musimy potraktować dziś niezwykle poważnie".

"Wyzwania, jakie przychodzą zarówno ze Wschodu, gdzie toczy się wojna, jak i z Zachodu, gdzie obserwujemy poważne zmiany kulturowe oraz dążenie do przekształcenia Unii Europejskiej w jedno państwo, stawiają dziś pytanie o niepodległość Polski" - napisał abp Gądecki.

Jak zaznaczył, "nie możemy na naszych rodaków patrzeć jak na wrogów". "Nie możemy dopuścić do zwycięstwa ducha podejrzliwości i rozbicia narodowej wspólnoty" - podkreślił hierarcha.

"Wspólnota, tak jak jest zakreślona w Konstytucji RP, jest wspólnotą historii, kultury, a nade wszystko wspólnotą wartości" - zwrócił uwagę Przewodniczący Episkopatu.

"Jeśli chcemy przetrwać jako wspólnota, nie możemy w tym trudnym momencie otwierać zasadniczych sporów odnośnie do wartości konstytucyjnych. Nie jest to zatem czas na ideologiczną walkę. Nie jest to czas na populistyczne działania w rodzaju referendum w sprawie aborcji. Nie jest to czas na podważanie konstytucyjnej wartości małżeństwa jako związku jednej kobiety i jednego mężczyzny. Nie jest to również czas na wprowadzanie do systemu prawnego pojęcia tzw. mowy nienawiści, wykluczającego z debaty publicznej temat wyjątkowości instytucji małżeństwa, prawo dzieci do życia czy zgody na okaleczanie nastolatków" - napisał abp Gądecki.

Zastrzegł, że nie chodzi o brak dyskusji, ale o to, że nie można "dyskutować w duchu tzw. +kultury unieważnienia+, ponieważ jest to rozmowa o fundamencie, na którym wznosi się nasze państwo". "Nie należy także – z uwagi na tzw. wydolność sfery publicznej – toczyć wszystkich ważnych sporów równocześnie" - napisał Przewodniczący KEP.

Cytując słowa papieża Jana Pawła II podkreślił znacznie trójpodziału władzy. "Ponieważ ludzie mają skłonność do nadużywania władzy, w demokratycznym państwie prawnym konieczny jest podział władz i ich równoważenie się" - napisał abp Gądecki. Za premierem Wincentym Witosem zaznaczył, że "zasada państwa praworządnego, w którym najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzi". "Oklaski gapiów i zachwyt pochlebców mogą być komuś przyjemne, ale stanowią zarazem groźne ostrzeżenie" - dodał hierarcha cytując Witosa.

Zastrzegł, że "nie proponuje konkretnych działań czy reform politycznych" oraz "nie namawia także do +okrągłego stołu+, ponieważ nie wszystkim w Polsce dobrze się on kojarzy". "Namawiam jednak wszystkich polskich polityków do opamiętania, do spojrzenia na sprawy Ojczyzny z większą powagą, do zapomnienia o własnych pożytkach, aby móc uczciwie służyć naszym braciom i Ojczyźnie" - napisał abp Gądecki. Jak zaznaczył, "gra nie toczy się o to, która strona sporu ma rację, ale o bezpieczeństwo państwa".

"Apeluję, aby wszyscy, którym drogie są losy Rzeczypospolitej, otworzyli serca i umysły na pojednanie; aby szukali możliwości rozwiązania konfliktów targających życiem politycznym poprzez negocjacje, bez odwoływania się do rozwiązań siłowych; aby przywrócono prawdziwy szacunek dla Konstytucji i opartych na niej przepisów prawa" - czytamy w Apelu.

Abp Gądecki zachęcił także wszystkich Polaków do żarliwej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

"Szczera modlitwa łączy ludzi, a nie dzieli. Pomaga uwolnić się od egoizmu. Pozwala uspokoić emocje. Uodparnia przed manią wyższości" - napisał hierarcha. Jako przykład modlitwy za Ojczyznę wskazał słowa Piotra Skargi, oraz msze św. w intencji Ojczyzny sprawowane przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. "Mamy piękną tradycję odmawiania różańca w intencji naszej ziemskiej Matki, Ojczyzny. Proszę o dołączenie do każdej osobistej modlitwy intencji o pojednanie między Polakami i pomyślność naszej wspólnej Ojczyzny" – zaapelował przewodniczący KEP.



red./PAP