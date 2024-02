Kard. Nycz o aborcji: Nie możemy pójść drogą, która dla Chrystusa jest nie do przyjęcia

Nie możemy godzić się pójść drogą, która dla Chrystusa jest nie do przyjęcia - powiedział do osób konsekrowanych metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, nawiązując do kwestii aborcji. Jak zaznaczył, jeśli standardem nowoczesności jest możliwość przerywania ludzkiego życia, to musimy w tym punkcie być zacofani.

Zgodnie z decyzją Jana Pawła II, od 1997 r. przypadające 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego to także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej okazji w archikatedrze warszawskiej św. Jana Chrzciciela osoby poświęcone Bogu zgromadziły się w piątek na mszy św., aby odnowić śluby i przyrzeczenia. Poprzedziła ją modlitwa w kościele sióstr wizytek na Krakowskim Przedmieściu, gdzie osoby konsekrowane odmówiły "Koronkę do miłosierdzia Bożego". Potem przeszły procesyjnie do archikatedry warszawskiej.

"Papież wybrał ten dzień, aby każdy i każda z was odnawiając śluby zakonne powrócił niejako do źródła, którym były pierwsze śluby czasowe i te wieczyste, aby każdy z was mógł dziś na nowo przemyśleć, odświeżyć to, co było u początku życia konsekrowanego każdego z was" - powiedział w homilii metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, który przewodniczył eucharystii..

Zaznaczył, że "życie konsekrowane jest w sercu Kościoła". "Osoby konsekrowane poprzez śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa próbują pokazać nam w sposób radykalnych, to co jest zadaniem każdego chrześcijanina. Jesteście w dzisiejszym świecie wzorem i przykładem tego, jak wchodzić na Górę Błogosławieństw, która nie jest zastrzeżona tylko dla konsekrowanych ślubujących rady ewangeliczne, ale jest drogą każdego chrześcijanina" - powiedział kard. Nycz. "Droga błogosławieństw jest obowiązkiem dla każdego z nas" - dodał.

Metropolita warszawski podziękował konsekrowanym za ich obecność i służbę w Kościele katolickim w Polsce, szczególnie w Kościele warszawskim.

Zaznaczył, że ofiarowania Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej jest wzorem każdego ofiarowania. "W sercach tych, którzy ofiarowują, ożywa na nowo, że każde dziecko, nie tylko Jezus Chrystus - jest darem Boga. On w swojej miłości ma do niego prawo, dlatego człowiek dziękuje Bogu, że dziecko stało się darem dla jego rodziny i wielkim zadaniem" - powiedział hierarcha.

"Życie osób konsekrowanych jest przykładem jak oddać się Bogu i nie wymawiać Mu tego daru; jest wzorem jak trwać w tej ofierze" - powiedział kardynał. Jak dodał, takie życie pokazuje nam również jak daleko dziś odeszliśmy od tego życie jest darem Boga.

Metropolita warszawski nawiązał także do kwestii aborcji.

"Kiedy słyszymy dziś, że prawo do aborcji jest prawem człowieka; kiedy słyszymy, że standardem nowoczesności jest możliwość przerywania ludzkiego życia, czyli jakieś prawo na życzenie, to my - chrześcijanie musimy sobie powiedzieć, że jeżeli to jest ideałem, do którego współczesny świat dąży, to my musimy niestety w tym punkcie być zacofani" - oświadczył kard. Nycz.

Jak zaznaczył, "nie możemy godzić się na pójście drogą, która dla Chrystusa jest nie do przyjęcia".

Podkreślił, że "świat potrzebuje świadectwa, które dają osoby konsekrowane". "Współczesny świat ucieka od wspólnoty, od braterstwa życia rodzinnego, tymczasem zakony poprzez życie wspólne, które jest czymś trudnym, wskazują nam obraz Kościoła, który jest wspólnotą. W tym chcemy was naśladować" - powiedział kard. Nycz.

"Poprzez śluby czystości i ubóstwa chcecie nam pokazać, że nie jesteście zniewoleni tym, co materialne" - dodał hierarcha.

Kardynał nawiązał także do trwającego w Kościele powszechnym synodu o synodalności. "Uwierzmy, że papież nie mówi o czymś nowym, ale zależy mu na tym, aby wszyscy w Kościele - cały lud chrześcijański był na drodze misji Kościoła, czyli misji głoszenia Ewangelii" - tłumaczył metropolita warszawski.

Zwrócił uwagę, że już w XIX wieku św. Wincenty Pallotti zakładając Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego wskazywał na rolę świeckich w Kościele. Fakt, że został on kanonizowany w 1963 r. podczas soboru watykańskiego II jest jakimś znakiem ze strony papieży Jana XXIII i Pawła VI, że był on przewodnikiem, w tym co sobór powiedział o miejscu świeckich w Kościele katolickim" - powiedział kard. Nycz.

W czasie liturgii modlono się o wierność charyzmatom w służbie Kościoła i ludziom. Proszono również Boga o nowe i święte powołania do życia konsekrowanego.

Taca z 2 lutego przeznaczana jest na utrzymanie zakonów kontemplacyjnych.

Z danych Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce zrzeszającej 83 przełożone klasztorów kontemplacyjnych, należących do 13 rodzin zakonnych, w Polsce żyje 1220 mniszek, w tym 1198 w klasztorach należących do konferencji klauzurowej. Wśród nich jest 1062 profesek wieczystych, 56 – profesek czasowych, 32 – nowicjuszki, 15 – postulantek, a 26 to aspirantki. Statystyczna mniszka w naszym kraju w r. 2022 miała 58 lat.

W Polsce jest ponad 28 tys. osób konsekrowanych: sióstr zakonnych, zakonników, członków instytutów, dziewic konsekrowanych i wdów, pustelników i pustelnic. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek