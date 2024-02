36-latek z Olsztyna próbował pobić rekord? Recydywista za swoje oszustwa usłyszał 91 zarzutów

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie prowadzili postępowania w sprawie możliwości popełnienia przestępstw oszustw internetowych.

Dzięki intensywnym działaniom policjantów i przeprowadzonym dochodzeniom, 36-letni mieszkaniec Olsztyna podejrzany o popełnienie szeregu oszustw internetowych, w toku policyjnych czynności został zatrzymany w sobotę (27 stycznia) przez funkcjonariuszy z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie na terenie miasta.

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna jest również osobą poszukiwaną w związku z zarządzeniami sądu lub prokuratora z całej Polski łącznie 11 podstawami.

Do przestępczego procederu miało dochodzić od listopada 2022 roku do grudnia 2023 roku, kiedy to na jednym z portali ogłoszeniowych mężczyzna zaczął umieszczać oferty sprzedaży narzędzi, zabawek dziecięcych, gier, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu elektronicznego w tym akcesoria do gier komputerowych, czy laptopa.

Zainteresowane prawdziwym na pierwszy rzut oka ogłoszeniem osoby kontaktowały się telefonicznie ze sprzedającym, a następnie wpłacały określoną kwotę na wskazane numery rachunków bankowych lub kodem BLIK, oczekując na otrzymanie przedmiotów.

Te nigdy nie trafiły do kupujących, ponieważ oferent w rzeczywistości wcale ich nie posiadał, a dodawane ogłoszenia były fikcyjne. Mężczyzna nie zamierzał wywiązać się z transakcji kupna-sprzedaży. Po dokonaniu przelewów kontakt z ogłoszeniodawcą urywał się.

Ponadto od stycznia do marca 2023 roku 36-latek działał wspólnie i w porozumieniu z inną osobą. Do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zaczęły spływać kolejne zawiadomienia w sprawie możliwości popełnienia przestępstw oszustwa. Pod koniec marca na podstawie przeprowadzonych czynności funkcjonariusze zatrzymali 2 mężczyzn.

Wtedy to 36-latek usłyszał 50 zarzutów na podstawie zebranego materiału dowodowego. Wobec tej dwójki został zastosowany również policyjny dozór.

Na podstawie dalszych policyjnych działań wyszło na jaw, że 36-latek dokonywał kolejnych oszustw, kontynuując przestępczą działalność. Mężczyzna został zatrzymany pod koniec stycznia 2024 roku i przedstawiono mu kolejne zarzuty. Oszukane osoby pochodziły z terenu całego kraju, a łączna suma strat szacowana jest na ponad 20 tysięcy złotych.

36-letni mieszkaniec Olsztyna na podstawie zebranego materiału dowodowego pod koniec stycznia 2024 roku usłyszał łącznie 91 zarzutów oszustwa. Mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy, ponieważ w przeszłości popełnił podobne przestępstwa. Ze swojego zachowania będzie się tłumaczył przed sądem.

Zgodnie z kodeksem karnym za przestępstwo oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, a w warunkach recydywy może być zwiększona o połowę.