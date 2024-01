Syn Mariusza Kamińskiego kontra Donald Tusk

Tym razem w związku z ostatnimi wydarzeniami w polskiej polityce w centrum uwagi znalazł się syn Mariusza Kamińskiego, który ostro zaatakował Donalda Tuska w odpowiedzi na jego słowa dotyczące sprawy jego ojca i Macieja Wąsika.

Donald Tusk mówił w środę: "Sprawa panów Kamińskiego i Wąsika się zaczęła. (...) To, co robili przez ostatnie osiem lat, także zasługuje na zainteresowanie organów ścigania. Gdyby nie prezydent Duda, nie mogliby użyć Pegasusa przeciwko działaczom opozycji. Nie mogliby nielegalnie inwigilować oponentów politycznych. Panowie Kamiński i Wąsik są bezpośrednio odpowiedzialni za to, że służby przez nich kierowane chroniły chory układ władzy"

Były premier oskarżył polityków PiS o korupcję i nadużycia władzy, co wywołało ostrą ripostę ze strony Kacpra Kamińskiego.

Syn Mariusza Kamińskiego, używając platformy X (poprzednio znanej jako Twitter), publicznie zaatakował Donalda Tuska, oskarżając go o hańbę i unikanie odpowiedzialności przed społeczeństwem. Napisał: "Panie Tusk. Ja i moja rodzina możemy być dziś dumni i wyjść z podniesioną głową do Polaków. To pan musi się chować w zaciszach gabinetów przed obywatelami. Pan już jest skazany na hańbę na resztę życia".

Prezydent Andrzej Duda ponownie ułaskawił Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, co pozwoliło im na opuszczenie zakładów karnych w Radomiu i Przytułach Starych.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafili do więzienia po zatrzymaniu w Pałacu Prezydenckim. Ich skazanie wywołało burzliwe dyskusje po obu stronach sporu politycznego.