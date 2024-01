Dzień Babci i Dziadka w Sejmie i Senacie

W niedzielę Sejm i Senat są otwarte dla zwiedzających z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. To wyjątkowa szansa, by zobaczyć miejsca, w których na co dzień pracują posłowie i senatorowie. Chociaż są duże kolejki, to zaręczamy, że wszyscy chętni zwiedzą dziś Parlament - zapewnia Kancelaria Sejmu.