Dobra wiadomość: 20 milionów euro dla pogranicza

20 milionów euro z Funduszy Europejskich Warmii i Mazur na lata 2021-2027 na różne projekty służące poprawie warunków życia mieszkańców przygranicznych gmin trafi do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Stosowne porozumienie w tej sprawie podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Obecnie tworzy je 9 gmin: Barciany, Bartoszyce, Braniewo, Budry, Dubieniki, Górowo Iławeckie, Lelkowo, Sępopol i Srokowo. Pieniądze mają być wykorzystane na realizację programów rozwojowych, utworzenia Ludowego Uniwersytetu Pogranicza, rozwój usług społecznych czy na inwestycje w termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

— Znamy i rozumiemy problemy mieszkańców przygranicznych gmin. Cieszę się, że podpisaliśmy to porozumienie, dzięki któremu wesprzemy mieszkańców tego obszaru — powiedział w czasie spotkania z przedstawicielami stowarzyszenia Marcin Kuchciński, marszałek województwa. I dodał: — Współpraca z samorządami gminnymi jest dla nas bardzo ważna. W tym przypadku to gminy muszą najpierw nawzajem współpracować i dojść do porozumienia.

— Jesteście naszym partnerem. 20 milionów euro to bardzo duża ilość środków, które mam nadzieję, że nie tylko jak najszybciej, ale i jak najlepiej państwo wykorzystają i zainwestują w swój region. Razem zadbajmy o rozwój naszego województwa — kontynuował marszałek.

— Ten moment jest dla nas wszystkich niezwykle ważny i istotny. Wiem, że te 20 milionów na pewno nie rozwiąże wszystkich problemów, ale pomoże je złagodzić. Wystąpimy też do rządu o wsparcie dla przygranicznych powiatów — powiedział Miron Sycz, wicemarszałek województwa. — Chcemy wspierać Was na wszelkie sposoby. Dzisiejszy dzień jest tylko jednym z etapów tej pomocy — podkreśla Miron Sycz.

Radości nie ukrywała prezes Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza Marta Kamińska, która również jest wójtem gminy Barciany.

— Dziś spełnia się nasze marzenie. Ciężko pracowaliśmy i myślę, że zasłużyliśmy na to wsparcie — powiedziała. — Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt. Największe słowa uznania składam na ręce wicemarszałka Mirona Sycza, który od pierwszego momentu wspierał naszą ideę i dał nam nadzieję, że coś dobrego może wyniknąć z naszej pracy. Nie poddaliśmy się, chociaż było kilka momentów zwątpień — podsumowała Marta Kamińska.

Janek Siennicki