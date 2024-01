Koncert Noworoczny z Wiednia przyciąga uwagę 50 milionów ludzi na całym świecie.

To jest koncert, który równocześnie przyciąga uwagę 50 milionów ludzi na całym świecie. Transmitowany z Wiednia, z Musikverin - centrum muzyki klasycznej, z Złotej Sali, uznawanej nie tylko za jedną z najpiękniejszych na świecie, lecz także słynącej z wyjątkowo doskonałej akustyki. To właśnie stamtąd po raz kolejny rozlegną się słynne kompozycje stworzone przez dynastię Straussów oraz dzieła współczesnych kompozytorów.

Koncert Noworoczny w wykonaniu Filharmoników Wiedeńskich będzie dostępny do obejrzenia i wysłuchania 1 stycznia.

W tym roku niemiecki dyrygent Christian Thielemann poprowadzi orkiestrę. Tradycyjnie, jak co roku, będzie można cieszyć się wykonaniem walca „Nad pięknym modrym Dunajem” skomponowanego przez Johanna Straussa II w roku 1867, a także „Marszu Radetsky’ego” autorstwa Johanna Straussa ojca, stworzonego dla cesarza Ferdynanda.

W sali Złotej, gdzie zasiądą jak zwykle elity wiedeńskie i ważne osobistości, czy szary człowiek ma szansę uczestniczyć w Koncercie Noworocznym? Owszem, jeśli już rok wcześniej zastanowi się nad tym, będzie miał odrobinę szczęścia i zdecyduje się zainwestować pewną kwotę. Miejsca na Koncert Noworoczny w Filharmonii Wiedeńskiej rezerwowane są co najmniej rok wcześniej. Faktycznie, odbywają się trzy koncerty o identycznym repertuarze. Najbardziej rozpoznawalny z nich to Koncert Noworoczny (1 stycznia), poprzedzony Koncertem Sylwestrowym (31 grudnia), a 30 grudnia istnieje możliwość uczestnictwa w koncercie próbnym. Bilety na każdy z tych koncertów można zdobyć poprzez losowanie, z jedynym warunkiem w postaci wypełnienia odpowiedniego formularza na stronie Filharmoników Wiedeńskich. Formularz ten jest dostępny w językach niemieckim i angielskim. Na każdy z trzech wymienionych koncertów należy złożyć odrębny wniosek. Ceny biletów zależą od rodzaju koncertu. Bilety na Koncert Noworoczny kosztują od 35 do 1200 euro, na Koncert Sylwestrowy – od 25 do 860 euro, a na koncert próbny – od 20 do 495 euro.