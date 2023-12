Hołowczyc rozpętał prawdziwą burzę. Do sieci trafił filmik, w którym sportowiec pędzi po drogach Warmii i Mazur

Krzysztof Hołowczyc jest bardzo dobrze znany lokalnej społeczności. 61-latek nadal jest w szczytowej, sportowej formie, a obecnie przygotowuje się do słynnego na całym świecie Rajdu Dakar, który odbędzie się już za niecały miesiąc. Hołowczyc weźmie w nim udział już po raz 11.

Sportowiec ma również swoją rzeszę fanów w Internecie. Pod jego filmami sypią się setki pozytywnych komentarzy.

— Ja bym widział serie Hołek Testuje - to mógłby być polski TOP — napisał jeden z użytkowników You Tube.

— Już wiadomo kto powinien testować auta i o nich opowiadać. Te wszystkie automaniaki i inne mogą się schować — dodał kolejny.

Niestety, czasami pojawiają się także nieprzychylne komentarze. Film, który poruszył internautów trafił również do jednego z dziennikarzy, który zajmuje się bezpieczeństwem ruchu drogowego, Łukasza Zboralskiego.

Dziennikarz dopatrzył się w filmiku... łamania przepisów.

Podczas jazdy lokalną drogą do Dorotowa (gmina Stawiguda), sportowiec chciał pokazać, jak szybko może rozpędzić się BMW X 3 M Competition.

— Wciskam lewą nogą hamulec, wciskam gaz do dechy, żeby się napompowała turbinka i poszli. I stóweczka — komentował.

Po tych słowach, można zauważyć jak licznik wskazuje 110 km/h. Sprawę na platformie X skomentował Zboralski.

— No to już mam Pana Hołowczyca - 110 km/h na lokalnej drodze do Dorotowa, gdzie jest 90 km/h — napisał.

Część internautów zaczęła bronić mężczyznę, tłumacząc, że prędkość, którą wskazywał licznik, w rzeczywistości na pewno była mniejsza. Dziennikarz jednak nie dał za wygraną i zapytał użytkowników, jak wyjaśnią widoczne 167 km/h na liczniku podczas jazdy na ekspresówce.

Materiał faktycznie przedstawia, jak Hołowczyc jedzie z prędkością 167 km/h na drodze ekspresowej. Kierowca jednak szybko się orientuje i zwalnia do dozwolonych 120 km/h.

Sportowiec odniósł się do całej sytuacji w programie Onet Radio #Wiem.

— Nie neguję tego, bo to było potworne przekroczenie. Potworne. Mam świadomość tego, że to było bardzo niebezpieczne i nie naśmiewam się z tego, bo staram się jeździć zgodnie z przepisami, ale nich ktoś, kto nie przekroczył prędkości i jest taki idealny, rzuci kamieniem. Boję się, że żaden do mnie nie doleci — wyjaśnił.

Hołowczyc zapewniał, że było to jedynie testowanie auta, a nie żaden rajd.