Poradnik wyborcy: każdy głosuje sam

Co mają zrobić osoby, które nie przebywają w miejscu zameldowania? Czy rodzina może zagłosować za taką osobę, oczywiście zgodnie z jej wolą — to pytanie naszej czytelniczki, której syn mieszka daleko od rodzinnego domu.

Teoretycznie może się zdarzyć, że ktoś nawet nie będzie wiedział, że głosował w wyborach prezydenckich. Coś takiego nie jest możliwe w przypadku wyborów tradycyjnych, bo głosujący musi wylegitymować się przed komisją wyborczą. W przypadku wyborów korespondencyjnych, o ile oczywiście ustawa w tej sprawie wejdzie w życie, tzw. pakiet wyborczy dostaniemy pod adres zameldowania.

Oczywiście pod warunkiem, że nie dopisaliśmy się wcześniej do rejestru wyborców w gminie, gdzie zamieszkujemy.

Listonosz wrzuci nam pakiet wyborczy do skrzynki na listy. W nim znajdą się dwie koperty: zwrotna i na kartę do głosowania. Będzie oczywiście też karta do głosowania, instrukcja jak głosować oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, które należy wypełnić i podpisać. Oświadczenie i kopertę z kartą wyborczą wkładamy do koperty zwrotnej. I w dniu wyborów między godz. 6 a 20 wrzucamy do nadawczej skrzynki pocztowej w gminie, gdzie głosujemy.

Skąd więc pewność, że to nasz głos? Tej nie ma, bo każdy kto ma dostęp do pakietu wyborczego i zna nasze dane, PESEL może oddać za nas głos. Tyle że jest to przestępstwo. I trzeba się liczyć z konsekwencjami. Zgodnie z ustawą, kto umieszcza w nadawczej skrzynce pocztowej przerobioną lub podrobioną kartę do głosowania lub oświadczenie podlega karze do 3 lat więzienia.

am

