Poradnik wyborcy: jak głosować

Czy to prawda, że koperta z kartą do głosowania koniecznie musi być zaklejona, bo inaczej głos nie będzie ważny — pyta olsztynianka, dodając: przecież ktoś celowo może ją otworzyć.

Jeśli wybory się odbędą, to będziemy wybierać prezydenta RP w drodze korespondencyjnej. I tak naprawdę to będzie test dla nas wszystkich: wyborców i komisji. Dziś trudno powiedzieć, jak wypadnie ten eksperyment. Niemniej w procedowanej obecnie przez parlament ustawie o wyborach korespondencyjnych głowy państwa w tym roku, rzeczywiście mówi się, że koperta z kartą do głosowania musi być zaklejona.

Jak to będzie wyglądać? Otóż po zagłosowaniu, postawieniu znaku X przy nazwisku wybranego przez nas kandydata, kartę należy włożyć do koperty na kartę do głosowania i ją zakleić. Potem tę kopertę wraz z wypełnionym oświadczeniem osobistym o tajnym głosowaniu włożyć do koperty zwrotnej i wrzucić w dniu wyborów do nadawczej skrzynki pocztowej na terenie gminy, gdzie głosujemy. Gdzie będą te skrzynki, tego jeszcze nie wiemy.

Następnie gmina komisja wyborcza wyjmuje z koperty kopertę z kartą do głosowania i wrzuca ją do urny wyborczej. Do urny nie trafi koperta z kartą, która nie jest zaklejona. Zatem nasz głos będzie nieważny, tak jak w przypadku, gdy oświadczenie nie będzie podpisane, czy też nie będzie tam imienia, nazwiska i PESEL lub gdy dane te będą nieczytelne.

