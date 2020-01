Siedem niedziel na zakupy [SONDA]

W 2020 roku będzie tylko siedem handlowych niedziel. Z badań wynika, że nie mogą się z tym pogodzić mieszkańcy dużych miast. Mówią, że zakaz handlu bardzo utrudnia im życie. Przeciwnego zdania są mieszkańcy mniejszych miejscowości.

Nie podoba mi się:

Pamiętam z dzieciństwa zamknięte sklepy w niedziele. Ale pamiętam też szare domy i dwa kanały w telewizji. Czasy się zmieniają. Ułatwiamy sobie życie. Albo utrudniamy, gdy chodzi o zakaz handlu w niedziele. Nie podoba mi się wtrącanie w życie rodzinne Polaków. Nie podoba mi się też ochrona praw nielicznych… czyli handlowców. Tylko. Bo można mnożyć zawody, których pracownicy muszą pracować w niedziele tylko dlatego, żeby komfort życia innych nie był obniżony. Oni także mają rodziny i zapewne chcieliby z nimi spędzać wolny czas. Ale nie mogą… bo kasjerka z supermarketu musi tego dnia iść do kina z dziećmi. A kto jej ten bilet sprzeda? Kto upraży popcorn? Kto ją dowiezie autobusem? Bałwan Olaf?

Ada Romanowska, dziennikarz



To dobry pomysł:

Dla mnie zakaz handlu w niedziele to bardzo dobry pomysł. Bo przywrócił choć trochę, zatracony sens niedzieli jako rodzinnego, czy jak kto woli towarzyskiego dnia. I nie było żadnego końca świata. Okazało się, że bez kupowania w niedzielę da się normalnie żyć. Problemem jest dla mnie raczej to, że zakaz niedzielnego handlu jest połowiczny. Uważam bowiem, że nie ma żadnego powodu, żeby pracownik kawiarni czy stacji benzynowej w niedzielę pracował, a kasjerka w sklepie nie. Pracować powinni tylko ci, którzy naprawdę muszą. Choć to też jest trudne do uchwycenia.

A kiedy tak słucham ortodoksyjnych zwolenników przywrócenia niedzielnego handlu, to wydaje mi się, że dla wielu z nich problemem nie jest kwestia kupowania, ale tego, że nie wiedzą, co mają zrobić w niedzielę z wolnym czasem.

Igor Hrywna, redaktor naczelny gazetaolsztynska.pl

Czy popierasz zakaz handlu w niedziele? Tak, w wersji z 2020 roku Tak, ale zakaz powinien też obejmować np. gastronomię Tak, ale w wersji z 2019 roku Nie, wszystkie niedziele powinny być handlowe pokaż wyniki »

Od stycznia 2020 roku zaczyna obowiązywać ustawa o zakazie handlu w niedziele w swojej najbardziej restrykcyjnej postaci. Przypomnijmy: ustawa ograniczająca handel w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Od tej pory w każdym miesiącu były po dwie handlowe niedziele. W 2019 r. ograniczenia stały się jeszcze większe, bo zakupy można było zrobić tylko w każdą ostatnią niedzielę w miesiącu.W 2020 roku zakaz handlu będzie obowiązywał we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu: 26 stycznia, 5 kwietnia, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 grudnia i 20 grudnia. Zakaz handlu nie będzie obowiązywał jedynie w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc, dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.We wskazane niedziele zakazany jest nie tylko handel, ale także inne czynności związane ze sprzedażą, m.in. przeładunki, logistyka, dystrybucja oraz magazynowanie. Z zakazu wyłączone z są np. stacje benzynowe, apteki i sklepy związane z obsługą turystów. O to, żeby niedziele były wolne od handlu dba Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Chce w ten sposób otoczyć opieką pracowników handlu.Kogo nie obowiązuje zakaz? Od początku nie dotyczy tych sklepów, w których za ladą staną ich właściciele. Nie obowiązuje także w piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach, w zakładach pogrzebowych, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, placówkach pocztowych. Z zakazu wyłączono także placówki handlowe w zakładach hotelarskich oraz prowadzące działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku oraz placówki organizowane wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych.W niedziele zakupy można zrobić również w placówkach handlowych na dworcach, w portach i przystaniach morskich, w portach lotniczych, w strefach wolnocłowych, w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych.Co o zakazie handlu myślą Polacy? Okazuje się, że opinia zależy od... zasobności portfela i miejsca zamieszkania. Tak przynajmniej wynika z raportu Santander Consumer Bank "Polaków portret własny". Okazuje się, że mamy w Polsce dwie grupy osób o przeciwstawnych poglądach w sprawie ograniczenia handlu w niedziele.Osoby w wieku 60-70 lat, z wykształceniem podstawowym i średnim oraz Polacy, których dochód miesięczny netto mieści się w przedziale 1000–1999 zł godzą się z zakazem handlu i zapewniają, że im to nie przeszkadza ( 63 proc.). To z reguły mieszkańcy mniejszych miejscowości.Natomiast osoby z dochodami powyżej 4000 zł (61,4 proc.) i mieszkające w dużych miastach (61,3 proc.) twierdzą, że zakaz handlu bardzo utrudnia im życie.PiS jest bliżej do pierwszej grupy, a rząd myśli uszczelnieniu przepisów, m.in. przez wyeliminowaniu sieci "udających" w niedziele placówki pocztowe, jak Żabka czy ABC. Z drugiej strony planowane są ułatwienia dotyczące małych, rodzinnych sklepów, w których obecnie w niedziele handlować może tylko właściciel. Po zmianach za ladą mogliby stanąć członkowie jego rodziny. Inny pomysł to otwarcie sklepów w wakacyjne niedziele w kurortach żyjących z turystów.Aleksandra Tchórzewska