Lewandowski poleciał do Belgii

PIŁKA NOŻNA\\\ Robert Lewandowski, który miał nie zagrać w dzisiejszym meczu 6. kolejki Ligi Mistrzów na wyjeździe z Royal Antwerp FC, ostatecznie poleciał jednak do Belgii, chociaż Barcelona ma już zapewniony awans do 1/8 finału LM.

W poniedziałek mistrzowie Hiszpanii ogłosili kadrę na ostatni mecz w fazie grupowej LM, w której nie było kilku piłkarzy, m.in. Lewandowskiego. 35-letni napastnik miał odpocząć, jednak we wtorek przekazano, że polski napastnik, Ilkay Guendogan oraz Ronald Araujo ostatecznie udadzą się z drużyną do Belgii. To oczywiście nie przesądza jeszcze kwestii ewentualnego występu „Lewego” w środowy wieczór.

Powodem wpisania wspomnianych zawodników do kadry jest zmiana planów dotyczących podróży na mecz i z powrotem. Po spotkaniu z Royal Antwerp hiszpański zespół zostanie jeszcze w Belgii i dopiero w czwartek rano wróci do Barcelony. Drużyna będzie nieobecna przez trzy dni, a sztab trenerski woli, aby Lewandowski, Guendogan i Araujo przebywali z drużyną, a nie trenowali samotnie w ośrodku Joan Gamper Sports City.

Już wcześniej było wiadomo, że z powodu kontuzji nie mogą zagrać Gavi, Marc Andre ter Stegen, Marcos Alonso i Inigo Martinez.



Mimo kilku osłabień Barcelona jest faworytem dzisiejszego meczu (godz. 21), który może być okazją do poprawienia sobie humorów po niedzielnej porażce w hiszpańskiej ekstraklasie z Gironą 2:4.

W pierwszym meczu belgijski zespół uległ Barcelonie aż 0:5, a jedną z bramek zdobył Lewandowski. To jedyny - jak dotychczas - gol polskiego napastnika w bieżącej edycji Ligi Mistrzów.

Trwa ciekawa rywalizacja o drugie wolne miejsce w 1/8 finału z tej grupy. FC Porto i Szachtar Donieck mają po 9 punktów, a teraz zmierzą się w Portugalii. Gospodarzom wystarczy remis. Pierwsze spotkanie obu zespołów zakończyło się zwycięstwem „Smoków” 3:1.

Oprócz Barcelony prawo gry w fazie pucharowej LM zapewniły sobie: broniący trofeum Manchester City, Arsenal Londyn, Real Madryt, Atletico Madryt, Real Sociedad San Sebastian, Bayern Monachium, Borussia Dortmund, RB Lipsk, Lazio Rzym, Inter Mediolan i PSV Eindhoven.

Pozostały cztery miejsca. Losowanie par 1/8 finału zaplanowano na 18 grudnia.

Wtorkowe mecze zakończyły się po oddaniu gazety do druku.

* Dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów, grupa E: Atletico Madryt - Lazio Rzym (21), Celtic Glasgow - Feyenoord Rotterdam (21); grupa F: Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain (21), Newcastle United - AC Milan (21); grupa G: Crvena Zvezda Belgrad - Manchester City (18.45), RB Lipsk - Young Boys Berno (18.45); grupa H: FC Porto - Szachtar Donieck (21), Royal Antwerp - Barcelona (21);



GRUPA E

1. Atletico 11 15:6

2. Lazio 10 7:5

------------------------------

3. Feyenoord 6 8:8

4. Celtic 1 3:14

GRUPA F

1. Borussia 10 6:3

2. PSG 7 8:7

------------------------------

3. Newcastle 5 5:5

4. Milan 5 3:7



GRUPA G

1. MC 15 15:5

2. Lipsk 9 11:9

------------------------------

3. Young Boys 4 6:11

4. Cr. Zvezda 1 5:12

GRUPA H

1. Barcelona 12 10:3

2. Porto 9 10:5

------------------------------

3. Szachtar 9 7:7

4. Royal 0 3:15