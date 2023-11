Wywalczył awans i zrezygnował

PIŁKA NOŻNA\\\ W poniedziałek awans do turnieju finałowego przyszłorocznych mistrzostw Europy wywalczyły Włochy, Czechy oraz Słowenia. Sukces Włochów - w kontekście marcowych barażów - to bardzo dobra wiadomość dla reprezentacji Polski

Włosi do awansu z grupy C potrzebowali co najmniej remisu w Leverkusen z grającą tam w roli gospodarza Ukrainą i taki też wynik osiągnęli (0:0). Dało im to drugie miejsce za pewną swego już od dawna Anglią, która na zakończenie mogła sobie pozwolić na podział punktów z Macedonią Północną. Na dodatek wyrównująca bramka dla Anglików padła po samobójczym trafieniu Janiego Atanasova z Cracovii.

Wprawdzie Ukraińcy - tak jak Włosi - też zgromadzili 14 punktów, ale mieli gorszy bilans bezpośrednich meczów.



Awans Włochów jest świetną informacją dla reprezentacji Polski, bo gdyby Ukraina zwyciężyła w poniedziałek, to aktualni mistrzowie Europy prawdopodobnie byliby rywalami biało-czerwonych w półfinale marcowego barażu.

A tak jest coraz większa szansa, że podopieczni Michała Probierza zagrają z bardzo nisko notowaną obecnie Estonią, która eliminacje zakończyła z dorobkiem zaledwie jednego punktu i bilansem bramek 2:22.

Polacy już w piątek stracili szanse na awans, ale dopiero w poniedziałek zapadły w tej grupie ostatnie rozstrzygnięcia. Pewna już awansu Albania bezbramkowo zremisowała u siebie z Wyspami Owczymi, ale ten wynik nie miał już żadnego znaczenia - poza gośćmi, dla których każdy zdobyty punkt jest sukcesem. Zdecydowanie więcej emocji było w Ołomuńcu, gdzie Czesi bili się z Mołdawią o drugie dające awans miejsce.

Ostatecznie podopieczni Jaroslava Silhavy'ego, którym wystarczał remis, zwyciężyli pewnie 3:0. Gospodarzom nie zaszkodził nawet fakt, że w niedzielę Jakub Brabec, Vladimir Coufal i Jan Kuchta zostali usunięci „ze skutkiem natychmiastowym” ze zgrupowania kadry za naruszony w istotny sposób wewnętrznego regulaminu. Według mediów mieli spędzić noc na zabawie w nocnym klubie. W tym momencie chciałby się zapytać: skąd my to znamy?

Mimo tej afery Czesi zagrają po raz ósmy z rzędu w mistrzostwach Europy - zakwalifikowali się za każdym razem od czasu rozpadu Czechosłowacji.

Przy okazji nasi południowi sąsiedzi kolejny raz pokazali, jak bardzo się od nas różnią. Gdy my w żenujący sposób zawaliliśmy te kwalifikacje, to Michał Probierz stwierdził, że nic się nie stało, bo przed nami jeszcze baraże, a poza tym wystarczy jedynie trochę poprawić kilka elementów i będzie dobrze. Tymczasem trener Silhavy po wywalczeniu awansu na Euro 2024... zrezygnował z pracy.

- Chociaż teraz jesteśmy szczęśliwi, już przed meczem zdecydowaliśmy, że nie będziemy kontynuować współpracy. Presja była ogromna, czasami nawet jej nie rozumiałem. To również miało wpływ na tę decyzję - wyjaśnił 62-letni były już selekcjoner czeskiej reprezentacji, którą prowadził od września 2018 roku. Niespełna trzy lata później dotarł z nią do ćwierćfinału - przełożonych o rok z powodu pandemii - mistrzostw Europy.



Mecz w Ołomuńcu miał też pewne znaczenie dla Polaków, bo dzięki zwycięstwu Czechów Mołdawia nie wyprzedziła nas w tabeli. Ależ to byłby wstyd, gdyby w tak słabej grupie udało się nam wyprzedzić jedynie Wyspy Owcze. Ale i tak nawet najmniejszych powodów do radości nie mamy.

W grupie H na koniec eliminacji rozluźnieni i grający w częściowo rezerwowym składzie Duńczycy sprawili swoim fanom psikusa, niespodziewanie przegrywając na wyjeździe z Irlandią Północną. Była to pierwsza porażka Duńczyków po serii siedmiu meczów, w których zanotowali sześć zwycięstw i jeden remis.

Wczoraj do rozstrzygnięcia pozostała już ostatnia zagadka. Chodzi o to, kto awansuje z grupy D: Chorwacja (13 punktów) czy Walia (11)?

Zespół, który nie awansuje, zostanie jednym z uczestników polskiej ścieżki barażowej do Euro 2024. Jeżeli przegra Walia, wtedy półfinałowym rywalem Polski będzie wspomniana Estonia.

Mecze Chorwacja - Armenia i Walia - Turcja zakończyły się po oddaniu gazety do druku. Tak jak sparing Polska - Łotwa, który rozegrano w Warszawie.

* Grupa C: Macedonia Północna - Anglia 1:1 (1:0), Ukraina - Włochy 0:0.

GRUPA C

1. Anglia 20 22:4

2. Włochy 14 16:9

---------------------------------

3. Ukraina 14 11:8

4. Macedonia P. 8 10:20

5. Malta 0 2:20

* Grupa E: Albania - Wyspy Owcze 0:0, Czechy - Mołdawia 3:0 (1:0).

GRUPA E

1. Albania 15 12:4

2. Czechy 15 12:6

---------------------------------

3. Polska 11 10:10

4. Mołdawia 10 7:10

5. W-y Owcze 2 2:13

* Grupa H: Irlandia Północna - Dania 2:0 (0:0), San Marino - Finlandia 1:2 (0:0), Słowenia - Kazachstan 2:1 (1:0).