Dominika mistrzynią Polski

Dominika Turkowska z Olsztyna robi furorę swoimi piłkarskimi trikami. 29 października 2023 została mistrzynią Polski we Freestyle Football. Mistrzostwa odbyły się w Strzelnie.

Freestyle football to sport, który łączy akrobatykę z elementami gimnastyki. Klasyczny futbol ma reguły, natomiast freestyle pozwala na swobodę. Wszystko, co potrzeba do tego sportu, to piłka, wyobraźnia i umiejętności.

- Football Freestylem interesuję się już około czterech lat. Jednak na samym początku przygody z tym sportem nie trenowałam regularnie, ponieważ równolegle trenowałam piłkę nożną w kobiecej sekcji Stomilu - wyjaśnia Dominika Turkowska. - Dopiero w listopadzie 2020 roku zrezygnowałam z gry w piłkę nożną i zajęłam się już jedynie Freestylem, którym zainteresowałam się dzięki... filmikom z internetu. Pewnego razu na youtubie natknęłam się na chłopaka, który wykonywał podstawowe sztuczki Freestyle Football. Bardzo mnie to zafascynowało i jeszcze tego samego dnia wzięłam piłkę i starałam się powtarzać jego ruchy, aby wykonać podobne sztuczki. Z początku słabo mi to wychodziło, ale z czasem zaczęłam wykonywać coraz trudniejsze triki, a Freestyle Football przerodził się w moją pasję.

Pierwszym mistrzem freestyle footballu był... Diego Maradona. W latach 80. ubiegłego wieku jako pierwszy piłkarz na świecie publicznie prezentował tego rodzaju sztuczki. Wielu krytykowało wówczas te popisy, twierdząc, że nie mają wiele wspólnego z piłką nożną. Dziś organizacja mistrzostw w tej dyscyplinie dowodzi, że jest to istotna część futbolu.

ar