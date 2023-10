Przed czwartoligowym weekendem

Przy jupiterach zostaną rozegrane dwa spotkania, więc w piątkowy wieczór warto się wybrać do Giżycka i Lidzbarka Warmińskiego. Mamry zagrają z Motorem Lubawa, zatem możemy spodziewać się wyrównanego meczu. Natomiast w Lidzbarku Polonia zagra ze swoją imienniczką z Iłowa, więc każdy inny wynik niż wygrana gospodarzy będzie sporą niespodzianką.

Ciekawie zapowiada się także spotkanie w Mrągowie, gdzie Mrągowia zagra z DKS Dobre Miasto. Będzie to pojedynek ligowych sąsiadów, bo spotka się piąta i czwarta drużyna tabeli. Bardzo dużo goli na stadionie Mrągowii strzelił Mahamadou Bah, ale teraz zagra w barwach rywali.

Jedyną drużyną, która jeszcze w tym sezonie jeszcze nie zremisowała, jest Constract Lubawa. Beniaminek dwa razy wygrał i doznał 10 porażek. Tym razem wywalczenie chociażby punktu znowu będzie bardzo trudne, bo jego rywalem będzie wicelider z Kętrzyna. Granica przez moment była nawet liderem, ale ustąpiła miejsca Zniczowi Biała Piska.

Ligowe granie zakończy się w Elblągu, gdzie spotkają się rezerwy II-ligowców, czyli Olimpia zagra z Stomilem. Elbląski zespół to czołowy zespół ligi, natomiast olsztynianie znajdą się nisko w tabeli, ale ostatnio są na fali wznoszącej.

* 13. kolejka, piątek: Mamry Giżycko - Motor Lubawa (18), Polonia Lidzbark Warmiński - Polonia Iłowo (19); sobota: Mrągowia Mrągowo - DKS Dobre Miasto (13), Olimpia Olsztynek - Mazur Ełk (14), Znicz Biała Piska - Jeziorak Iława (14), Constract Lubawa - Granica Kętrzyn (14:30), Rominta Gołdap - Tęcza Biskupiec (15); niedziela: Olimpia II Elbląg - Stomil II Olsztyn (13).

em