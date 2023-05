Krótko o futbolu

Co prawda rywale zakończyli fazę zasadniczą Ekstraklasy na pierwszym miejscu, ale z Constractem w tym sezonie jakoś nie mogą sobie poradzić, bo u siebie przegrali 3:5, a w Lubawie zremisowali 1:1.



* Rekord Bielsko-Biała - Constract Lubawa 3:5 (0:3)

0:1 - Lopes (10), 0:2 - Lemos (14), 0:3 - Lopez (18), 1:3 - Korsunow (25), 2:3 - Budniak (29), 2:4 - Kriezel (30), 2:5 - Kaniewski (31), 3:5 - Leszczak (36)

Rekord to marka w polskim futsalu. Klub z Bielska-Białej dotychczas sześciokrotnie zdobywał mistrzostwo kraju, trzy razy sięgnął po Puchar Polski, dwukrotnie wywalczył Superpuchar Polski. Lubawianie osiągnięcia mają dużo mniejsze (m.in. Puchar Polski oraz dwa tytuły wicemistrza kraju), jednak ambicji i umiejętności im nie brakuje. Dwa następne mecze zostaną rozegrane w Lubawie - w niedzielę o g. 16 i w poniedziałek o g. 17.45 (transmisja z TVP Sport). Jeśli gospodarze wygrają, wtedy po raz pierwszy w historii zostaną mistrzem Polski (gra się do trzech zwycięstw). Jeśli natomiast chociaż raz górą będą rywale, wówczas rywalizacja powróci do Bielska-Białej (5 i 6 czerwca).

* Mecz o 3. miejsce (gra się do dwóch zwycięstw): Futsal Leszno - Piast Gliwice 1:5 (0:2).

>>> Na zakończenie fazy grupowej mistrzostw Europy U-17 Polacy, grając w rezerwowym składzie, przegrali 0:3 z Walią. Mimo to zajęli pierwsze miejsce w grupie A i w sobotnim ćwierćfinale zmierzą się z Serbami. Stawką nie jest jedynie medal ME, ale także awans do mistrzostw świata (10.11-2.12) w Peru. Zagrają w nich wszyscy półfinaliści Euro oraz zwycięzca barażu pomiędzy dwoma przegranymi ćwierćfinalistami z najlepszym dorobkiem po fazie grupowej.

>>> Rząd Kamerunu zablokował rozegranie meczu reprezentacji narodowej z Rosją, do którego miało dojść 15 czerwca w Moskwie. „Nieposkromione Lwy” miały być pierwszą drużyną afrykańską, która zgodziła się zagrać z Rosją od czasu nałożenia sankcji po ataku na Ukrainę.

Powód, dla którego rząd w Jaunde zablokował mecz jest niejasny, ponieważ stosunki z Rosją w ostatnich latach były przyjazne. W kwietniu 2022 roku, czyli krótko po inwazji na Ukrainę, Kamerun podpisał strategiczną umowę wojskową z Rosją, która obejmowała sprzedaż broni i samochodów opancerzonych, a także gromadzenie i szkolenie danych wywiadowczych.

Po nałożeniu sankcji na federację rosyjską jej pierwszy zespół rozegrał pięć towarzyskich meczów z egzotycznymi rywalami: Kirgistanem (2:1), Tadżykistanem (0:0), Uzbekistanem (0:0), Iranem (1:1) i Irakiem (2:1).

>>> Inter Mediolan zdobył Puchar Włoch, pokonując w finale Fiorentinę 2:1 (2:1). Klub z Lombardii obronił trofeum, które zdobył już po raz dziewiąty w historii.

>>> Ostatnia kolejka Ekstraklasy zdecyduje, kto zajmie trzecie miejsce i wyłoni ostatniego spadkowicza. W najgorszej sytuacji jest Wisła Płock, ale spać spokojnie nie mogą też piłkarze i kibice Śląska Wrocław, Korony Kielce, a nawet Stali Mielec. Wszystkie mecze w sobotę o godz. 17.30.

* 34. kolejka: Cracovia Kraków - Wisła Płock, Lech Poznań - Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa - Śląsk Wrocław, Miedź Legnica - Górnik Zabrze, Stal Mielec - Warta Poznań, Piast Gliwice - Lechia Gdańsk, Pogoń Szczecin - Radomiak Radom, Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin, Widzew Łódź - Korona Kielce.



PO 33 KOLEJKACH

1. Raków 74 62:23

2. Legia 63 54:36

3. Lech 58 49:29

4. Pogoń 57 53:46

5. Piast 50 37:31

6. Górnik 47 45:43

7. Warta 45 37:34

8. Radomiak 44 34:37

9. Zagłębie 44 34:43

10. Cracovia 43 38:35

11. Widzew 41 38:44

12. Jagiellonia 41 48:47

13. Stal 40 35:40

14. Korona 38 36:48

15. Śląsk 38 34:45

------------------------------

16. Wisła 37 41:47

17. Lechia 30 28:53

18. Miedź 22 33:55