Piłkarze ręczni zakończyli sezon

Warmia już wcześniej straciła szanse na pozostanie w rozgrywkach, więc w nowym sezonie zagra w I lidze, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym. Tym samym klub po 20 latach zatoczył koło, wracając do punktu wyjścia, kiedy to w II lidze (dzisiejsza I liga) rozpoczął marsz, który zakończył się awansem do Superligi. Niestety, dzisiaj w Olsztynie nikt nie myśli o meczach z Wisłą Płock, tylko o przyszłości klubu, która po spadku stanęła pod wielkim znakiem zapytania.

A do Superligi awansowało Legionowo, natomiast Stal Mielec zagra w barażach.

>>> Pozostałe wyniki ostatniej kolejki: Stal Mielec - KPR Legionowo 29:33 (15:17), Autoinwest Żukowo - Olimpia MEDEX Piekary Śląskie 39:34 (21:14), AZS-AWF Biała Podlaska - MKS Wieluń 34:25 (16:10), Budnex Stal Gorzów - Zagłębie Sosnowiec 29:31 (16:17), ORLEN Upstream SRS Przemyśl - Śląsk Wrocław 30:35 (13:21), Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź - Nielba Wągrowiec 31:26 (16:12).

LIGA CENTRALNA

1. Legionowo 70 832:646

------------------------------

2. Stal M. 58 789:691

------------------------------

3. AZS-AWF 55 753:673

4. Śląsk 48 775:737

5. Stal G. 42 667:661

6. Olimpia 41 728:709

7. Padwa 40 692:687

8. Anilana 33 695:746

9. Zagłębie 32 739:792

10. Żukowo 31 770:786

11. Nielba 30 707:795

12. Wieluń 28 700:763

-------------------------------

13. Przemyśl 24 743:804

14. Warmia 14 685:785

* Zakończyły się rozgrywki I ligi - w ostatnim meczu Tytani Wejherowo przegrali 33:38 (19:19) z Gwardią Koszalin. Najlepszy okazał się Sokół Kościerzyna, który teraz zagra w Turnieju Mistrzów. Wezmą w nim udział zwycięzcy czterech grup I ligi, z których w Lidze Centralnej zagra tylko jeden. Do II ligi spadł olsztyński Szczypiorniak, ale na ostateczne ustalenia trzeba jeszcze poczekać.

I LIGA

1. Sokół 52 634:520

2. Gwardia 47 644:532

3. Jeziorak 38 578:542

4. Tytani 33 610:590

5. USAR 28 567:569

6. Grudziądz 22 577:580

7. SMS I 19 598:639

8. Gryfino 18 588:621

9. Sparta 12 506:578

-------------------------

10. Szczypiorniak 1 486:617



* Dramat w Morągu! Jedynka Kodo, która przed ostatnią kolejką, była liderem grupy 2 II ligi, przegrała w Bydgoszczy, w efekcie zakończyła sezon dopiero na trzecim miejscu. Tym samym awans wywalczył Sambor Tczew, ale dwa kolejne kluby, czyli Bydgoszcz i Jedynka, też jeszcze mają szansę. Na razie ich kibice muszą się jednak uzbroić w cierpliwość.

* Wyniki 22. kolejki: Pogoń Handball Szczecin - BSMS Bartoszyce 32:23 (12-12), AZS UKW Bydgoszcz - Jedynka Kodo Morąg 32:26 (19-20), Sambor Latocha Agropom Tczew - Wybrzeże Gdańsk 38:33 (16-20).