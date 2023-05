Tarnowski zastąpił Bucholca

Janusz Bucholc na Warmii i Mazurach znany był przede wszystkim jako doświadczony piłkarz Stomilu Olsztyn. Po zakończeniu kariery postanowił spróbować trenerskiego chleba. Najpierw był grającym trenerem DKS-u Dobre Miasto, po czym otrzymał ofertę z Ostródy. Gra w III lidze dla młodego szkoleniowca była olbrzymią szansą oraz okazją do zdobycia doświadczenia, nic więc dziwnego, że Bucholc podpisał kontrakt z Sokołem.

Nowy trener do Ostródy trafił w sierpniu zeszłego roku. Przejął zespół po Dominika Bednarczyku, który w pierwszych czterech spotkaniach doznał czterech porażek.

Po zmianie na ławce trenerskiej Sokół ewidentnie odżył i zaczął się piąć w górę ligowej tabeli. Na koniec rundy jesiennej zespół zajmował ósmą pozycję z dorobkiem 27 punktów. Efekt był taki, że rozochoceni kibice znacznie częściej spoglądali w górną część tabeli niż w kierunku strefy spadkowej.

Niestety, wiosna w wykonaniu Sokoła jest fatalna. Zespół w dziewięciu spotkaniach zdobył zaledwie jeden punkt - ostródzianie wywalczyli go w wyjazdowym spotkaniu z Legią II Warszawa.

W tej sytuacji na oficjalnej stronie klubu pojawił się komunikat zarządu: „Informujemy, że z dniem 1 maja obowiązki pierwszego trenera Sokoła przestał pełnić Janusz Bucholc. Janusz Bucholc objął funkcję szkoleniowca „Trójkolorowych” 25 sierpnia 2022 roku. Po świetnej rundzie jesiennej, gdzie drużyna w 13 meczach zdobyła 27 punktów, wiosna było już dużo gorsza. W 8 ligowych spotkaniach w 2023 roku zespół zdobył zaledwie 1 punkt, dzięki czemu obecnie ma tylko 6 punktów przewagi nad strefą spadkową. Dziękujemy trenerowi Januszowi Bucholcowi za pracę i zaangażowanie w funkcjonowanie naszego klubu oraz życzymy powodzenia w dalszej trenerskiej karierze”.

Zwolnienie Bucholca oznaczało, że w obecnym sezonie III ligi piłkarzy Sokoła poprowadzi trzeci szkoleniowiec. Ostatecznie umowę podpisano z Wojciechem Tarnowskim, który do Sokoła trafił już w lipcu 2013 roku. Po pierwszym roku pracy Tarnowski wygrał wtedy z Sokołem ówczesną III ligę, po czym zwycięsko przeszedł pierwszą fazę baraży, niestety, w drugiej fazie Sokół przegrał z Nawiślanem Góra.

Poza tym Wojciech Tarnowski pracował m.in. w Jezioraku Iława, Starcie Działdowo, Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie i GKS Wikielec.

Do końca rozgrywek III ligi pozostało osiem kolejek. Rzut oka na tabelę wystarczy, by stwierdzić, iż Sokół nie jest jeszcze w tragicznej sytuacji, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę aktualną formę zespołu, to sześć punktów przewagi nad strefą spadkową może nie wystarczyć...

PO 26 KOLEJKACH

1. ŁKS II 50 57:30

-------------------------

2. Pogoń 50 49:29

3. Świt 47 49:32

4. Lechia 47 40:29

5. Mławianka 46 67:49

6. Legionovia 45 53:34

7. Legia II 45 51:35

8. Unia 42 28:25

9. Jagiellonia II* 39 51:35

10. Pilica 31 34:45

11. Pelikan 30 36:40

12. Broń 30 47:55

13. Olimpia 30 33:52

14. Sokół 28 39:57

15. Warta 22 29:45

--------------------------

16. Błonianka 22 24:49

17. Ursus 20 33:60

18. Concordia* 19 28:47

* mecz mniej