Stomil znowu niepokonany

* KKS Kalisz - Stomil Olsztyn 2:2 (1:1)

STOMIL: Jakub Mądrzyk - Filip Szabaciuk, Igor Kośmicki, Hubert Sadowski, Bartosz Waleńcik, Michał Karlikowski (56 Dawid Kalisz) - Hubert Krawczun, Marcin Stromecki (46 Maciej Spychała), Shun Shibata, Karol Żwir (89 Kacper Kondracki) - Piotr Kurbiel (67 Werick Caetano).

1:0 - Néstor Gordillo (10 k), 1:1 - Piotr Kurbiel (20 k), 1:2 - Mateusz Gawlik (74 samob.), 2:2 - Mateusz Wysokiński (79)



W pierwszej połowie kibice obejrzeli dwa gole, oba z rzutów karnych, ale poza tym mogło paść jeszcze kilka bramek, m.in. w 13. min do siatki powinien trafić Piotr Kurbiel, ale - jak to napisano na portalu stomil.olsztyn.pl - w swoim stylu zmarnował sytuację sam na sam z bramkarzem.

Kwadrans później Karol Żwir minął dwóch rywali, po czym znalazł się 16 m przed bramką, ale strzał kompletnie mu nie wyszedł.

Po przerwie nadal sporo się działo, lecz do siatki gospodarzy w końcu trafił pechowo obrońca KKS. Niestety, radość olsztynian trwała tylko cztery minuty, bowiem Wysokiński doprowadził do remisu.

Takim też wynikiem mecz się zakończył, tym samym Stomil już w 11 kolejnych meczach nie zaznał smaku porażki.

* Inne mecze 25. kolejki, sobota: Pogoń Siedlce - GKS Jastrzębie (15), Motor Lublin - Śląsk II Wrocław (17), Górnik Polkowice - Znicz Pruszków (13), Olimpia Elbląg - Lech II Poznań (16), Garbarnia Kraków - Wisła Puławy (15), Polonia Warszawa - Hutnik Kraków (17), Zagłębie II Lubin - Siarka Tarnobrzeg (15), Kotwica Kołobrzeg - Radunia Stężyca (15).



PO 24 KOLEJKACH

1. Kotwica 45 36:23

2. Kalisz 43 47:30

---------------------------

3. Polonia 42 39:26

4. Olimpia 41 34:23

5. Stomil 41 37:27

6. Znicz 41 36:28

---------------------------

7. Wisła 38 41:29

8. Motor 34 33:31

9. Lech II 30 32:36

10. Jastrzębie 30 28:34

11. Pogoń 29 29:32

12. Radunia 29 37:42

13. Hutnik 27 34:42

14. Górnik 25 30:35

---------------------------

15. Garbarnia 23 39:47

16. Zagłębie II 23 32:56

17. Siarka 22 27:41

18. Śląsk II 21 30:39