Nieudana wyprawa Warmii do Bartoszyc

* Victoria Bartoszyce - Warmia Olsztyn 5:0 (1:0)

1:0 - Kurywczak (29), 2:0, 3:0 - Pawłowski (48, 54), 4:0 - Kurywczak, 5:0 - Gajkowski (78)

Lider odniósł pewne zwycięstwo, jednak wynik jest trochę mylący, bo co prawda olsztynianie byli słabsi, ale też powinni zdobyć nawet kilka bramek. To, że Victoria zachowała czyste konto, w dużej mierze jest zasługą jej młodego bramkarza Michała Seretnego, który wyszedł obronną ręką z kilku - wydawało się - beznadziejnych sytuacji. Na przykład w drugiej połowie najpierw po groźnym strzale zdołał sparować piłkę na poprzeczkę, po czym obronił dwie dobitki!

Dla odmiany bramkarz Warmii ewidentnie miał słabszy dzień, m.in. w 29. minucie po dośrodkowaniu Kurywczaka piłka wpadła mu "za kołnierz" i do siatki.

Trener Paweł Miłoszewski w rundzie wiosennej wiele sobie obiecuje po Kurywczaku i pozyskanym z Łyny Pawłowskim, no i obaj w meczu z Warmią zdobyli po dwa gole.

Bartoszyczanie pozostali na pierwszym miejscu w tabeli, odnosząc 14. zwycięstwo w sezonie (poza tym mają remis i trzy porażki). Po tabeli widać, że szczególnie mocną stroną zespołu trenera Miłoszewskiego jest obrona, o czym świadczy zaledwie 11 straconych bramek!

* Łyna Sępopol - Orlęta Reszel 1:2 (1:1)

* Vęgoria Węgorzewo - Rona 03 Ełk 1:0

* MKS Korsze - LKS Różnowo 6:1

* Mazur Ełk - Błękitni Pasym 2:0

* Żagiel Piecki - Wilczek Wilkowo 2:4

* Czarni Olecko - MKS Jeziorany 3:1

* Mazur Pisz - Śniardwy Orzysz (26 marca, 15)



GRUPA 1

1. Victoria 43 54:11

2. Vęgoria* 38 40:21

3. Mazur E.* 38 57:17

4. Korsze* 35 55:26

5. Błękitni* 35 38:20

6. Wilczek* 34 40:34

7. Orlęta* 28 28:32

8. Jeziorany* 24 33:30

9. Śniardwy** 20 29:40

10. Łyna* 19 27:40

11. Czarni 19 27:40

12. Warmia 19 41:42

13. Różnowo 15 18:43

14. Rona* 13 21:39

15. Mazur P.** 7 18:50

16. Żagiel* 5 18:59

* mecz mniej ** 2 mecze mniej