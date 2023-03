Piłkarski weekend w Europie

"El Clasico", jak nazywa się starcie "Dumy Katalonii" z "Królewskimi", będzie miało znacznie większe znaczenie dla układu czołówki tabeli niż "Derby d'Italia".

Obecnie na czele hiszpańskiej ekstraklasy jest drużyna Lewandowskiego, która zgromadziła 65 punktów, a sklasyfikowany na drugim miejscu Real ma o dziewięć mniej. Trzecie Atletico Madryt, które w sobotę podejmie Valencię, traci osiem do lokalnego rywala.

Ewentualne zwycięstwo Barcelony prawdopodobnie pozbawiłoby Realu nadziei na obronę tytułu. Katalończycy imponują w tym sezonie ligowym przede wszystkim defensywą, która w 25 kolejkach 19 razy zachowała czyste konto i straciła tylko osiem goli. Tylko w jednym meczu Niemca Marca-Andre ter Stegena pokonano więcej niż raz, a było to 16 października w starciu z... Realem. "Królewscy" zwyciężyli wówczas przed własną publicznością 3:1.

Trener gospodarzy Xavi Hernandez poprowadził ich dotychczas w "El Clasico" sześciokrotnie, ale... ani razu na Camp Nou. 43-letni szkoleniowiec na ławce trenerskiej Katalończyków zadebiutował w listopadzie 2021 roku, a od tego czasu Barcelona grała z Realem na Santiago Bernabeu w lidze (4:0 i 1:3) i Pucharze Hiszpanii (1:0, rewanż na Camp Nou w kwietniu), dwukrotnie w Superpucharze Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej (2:3 po dogr. i 3:1) oraz w towarzyskim meczu w Las Vegas (1:0).

Mecz na Camp Nou zaplanowano na godzinę 21 w niedzielę. Kwadrans wcześniej rozpocznie się spotkanie w Mediolanie. Wicelider Serie A Inter, który z 50 punktami ma 18 straty do Napoli, podejmie zajmujący siódme miejsce Juventus. "Stara Dama" zgromadziła 38 punktów - miałaby o 15 więcej, ale została ukarana w związku z nieprawidłowościami przy transferach.

Inter wygrał tylko dwa razy w ostatnich pięciu kolejkach.

"Wiemy, że zgubiliśmy zbyt dużo punktów. Brakowało nam konsekwencji, szczególnie w meczach przeciwko teoretycznie słabszym zespołom" - przyznał obrońca Matteo Darmian.

Do "Derby d'Italia" zespół prowadzony przez trenera Simone Inzaghiego przystąpi pokrzepiony awansem do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, po wyeliminowaniu we wtorek FC Porto.

Juventus ma niewielkie szanse na dołączenie do czołowej czwórki i awans do następnego sezonu Ligi Mistrzów - na 12 kolejek przed końcem sezonu do czwartego AC Milan traci 10 punktów. Do Champions League prowadzą jednak jeszcze dwie inne drogi: triumf w Lidze Europy (w czwartek "Juve" awansowało do ćwierćfinału) albo udane odwołanie od kary odjęcia 15 punktów. Gdyby rozpatrzono je pozytywnie, turyńczycy wskoczyliby na pozycję wicelidera włoskiej ekstraklasy.

"Biorąc pod uwagę dokonania na boisku - jesteśmy drudzy, a to nie byle co. Kontynuujemy naszą pracę, a to oznaka dojrzałości" - ocenił trener Massimiliano Allegri.

Napoli, którego piłkarzami są Piotr Zieliński, Hubert Idasiak i Bartosz Bereszyński, w tej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Torino Karola Linettego. Ten mecz rozegrany zostanie również w niedzielę.

W Niemczech trwa wyścig Bayernu Monachium - 52 pkt z Borussią Dortmund - 50. W ubiegłym tygodniu BVB po raz pierwszy od początku 2023 roku nie zgarnęła kompletu punktów w lidze - zremisowała z Schalke 04 Gelsenkirchen 2:2. Obrońcy tytułu wykorzystali to, aby zdobyć dwupunktową przewagę.

Tym razem, w 25. kolejce, dortmundczycy zagrają u siebie z FC Koeln w sobotę, natomiast dzień później Bayern zmierzy się na wyjeździe z Bayerem Leverkusen.

W weekend w Anglii odbędą się spotkania 28. kolejki, ale nie wszystkie. Przełożone zostały trzy mecze, ponieważ Manchester City, Manchester United, Brighton & Hove Albion i Fulham Londyn uczestniczyć będą w ćwierćfinałach Pucharu Anglii (jednym z planowanych meczów ligowych było starcie Brightonu z "ManU").

Przerwę będzie miał m.in. Liverpool, wyeliminowany w 1/8 finału Ligi Mistrzów przez Real Madryt, a także drużyna Łukasza Fabiańskiego West Ham United, która z kolei awansowała do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

Swoje spotkanie rozegra za to lider Arsenal Londyn, który w niedzielę podejmie lokalnego rywala - Crystal Palace. Gości nie poprowadzi już zwolniony w piątek trener Patrick Vieira.

W tabeli "Kanonierzy", wyeliminowani w czwartek w 1/8 finału Ligi Europy przez Sporting Lizbona, mają 66 punktów i wyprzedzają o pięć broniący tytułu Manchester City. Na trzecim miejscu jest Manchester United - 51 pkt i jeden mecz rozegrany mniej.(PAP)