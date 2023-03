Włoski ćwierćfinał Ligi Mistrzów

Napoli, lider włoskiej ekstraklasy, w tym tygodniu wyeliminował w dwumeczu Eintracht Frankfurt (2:0 na wyjeździe i 3:0 u siebie) i w ćwierćfinale Champions League zagra po raz pierwszy w historii. W rewanżu jedną z bramek zdobył z rzutu karnego Zieliński, który w tym sezonie ma łącznie cztery trafienia w tych rozgrywkach.

Jego rywal AC Milan to mistrz Włoch z poprzedniego sezonu, który tytułu jednak najpewniej nie obroni. W ekstraklasie jest czwarty i ma 20 punktów straty do Napoli. We wrześniu, gdy oba zespoły spotkały się w lidze na San Siro, neapolitańczycy zwyciężyli 2:1. Kolejny raz o punkty do tabeli Serie A powalczą 2 kwietnia.

Najbardziej zacięta może być rywalizacja pomiędzy mistrzami Anglii i Niemiec - Manchesterem City i Bayernem Monachium. Oba kluby łączy postać trenera Josepa Guardioli - w Monachium w latach 2013-16 i w Manchesterze od 2016 roku. Ponadto piłkarzem Bawarczyków jest Portugalczyk Joao Cancelo, wypożyczony właśnie z ekipy "The Citizens".

"To najsilniejsza para tych ćwierćfinałów. Ale ja lubię mecze przeciwko najlepszym. Wtedy nasi zawodnicy są najbardziej skoncentrowani. To dla nas mały finał" - skomentował dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzic.

Zespoły te nie poniosły jeszcze ani jednej porażki w tym sezonie Champions League, podobnie jak Benfica Lizbona. Zmierzyły się dotychczas w LM sześciokrotnie i każdy z nich wygrał po trzy razy.

Pozostałe pary tworzą: broniący trofeum Real Madryt i Chelsea Londyn oraz zwycięska w 10 z ostatnich 11 meczów o stawkę Benfica Lizbona i Inter Mediolan.

Chelsea i Real grały ze sobą w tej fazie także przed rokiem. "Królewscy" wygrali w Londynie 3:1, a w rewanżu przegrali po dogrywce 2:3.

W piątek rozlosowano także pary półfinałowe. Zwycięzca ćwierćfinału pomiędzy Napoli a Milanem trafi na Benficę lub Inter, a lepszy w dwumeczu Realu z Chelsea zmierzy się z Manchesterem City lub Bayernem.

Pierwsze mecze ćwierćfinałowe zostaną rozegrane 11-12 kwietnia, a rewanże - tydzień później. Półfinały zaplanowano na 9-10 i 16-17 maja, a finał odbędzie się 10 czerwca w Stambule.

Pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów (pierwsze mecze 11-12 kwietnia, rewanże 18-19 kwietnia):

Real Madryt - Chelsea Londyn

Benfica Lizbona - Inter Mediolan

Manchester City - Bayern Monachium

AC Milan - Napoli

półfinały (9-10 i 16-17 maja):

AC Milan/Napoli - Benfica Lizbona/Inter Mediolan

Real Madryt/Chelsea Londyn - Manchester City/Bayern Monachium

Finał: 10 czerwca, Stambuł