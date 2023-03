Mławianka zagra w Ostródzie

Łatwo jednak nie będzie, bo ostródzka obrona jak na razie przypomina szwajcarski ser, bo gdzie nie spojrzysz, tam dziura. Wiosnę Sokół rozpoczął na własnym stadionie od 3:4 z Bronią Radom, po czym było 0:5 w Nowym Dworze Mazowieckim.

- Mecz ze Świtem zaczęliśmy od kuriozalnej bramki, która padła z wiatrem bezpośrednio z rzutu rożnego - wyjaśnia Janusz Bucholc, trener Sokoła. - Potem wydawało się, że mamy mecz pod kontrolą. Wszystko wskazywało na to, że zaraz doprowadzimy do wyrównania. Niestety, piłkarze Świtu byli bardziej konkretni...

Teraz przed piłkarzami Sokoła szansa na rehabilitację - ich sobotnim rywalem będzie Mławianka Mława. - Mamy konkretny model grania i od niego nie odejdziemy, co by się nie działo - stwierdza trener Bucholc. - Musimy jednak poprawić jakość gry obronnej.

Sokół ma do wyrównania rachunki z rundy jesiennej - ostródzki zespół prowadził w Mławie 2:0, 3:1, aby ostatecznie przegrać 3:4. Najbliżsi rywale zdecydowanie lepiej zaczęli piłkarską wiosnę, bo najpierw wygrali 2:1 w Łowiczu, po czym u siebie ograli 6:0 Lechię Tomaszów Mazowiecki.

* Inne mecze 20. kolejki: Legionovia Legionowo - Concordia Elbląg (sobota, g. 13), Błonianka Błonie - Broń Radom, Ursus Warszawa - Świt Nowy Dwór Maz., Lechia Tomaszów Maz. - Legia II Warszawa, Pelikan Łowicz - Warta Sieradz, Pogoń Grodzisk Maz. - Pilica Białobrzegi, Jagiellonia II Białystok - Olimpia Zambrów, Unia Skierniewice - ŁKS II Łódź.

PO 19 KOLEJKACH

1. Pogoń 37 36:24

-----------------------------

2. Legionovia 36 40:23

3. ŁKS II 34 44:24

4. Mławianka 34 47:35

5. Świt 33 35:23

6. Lechia 33 32:23

7. Unia* 32 22:12

8. Legia II 30 37:31

9. Jagiellonia II 29 39:27

10. Sokół 27 36:41

11. Broń* 25 35:35

12. Pelikan 23 30:31

13. Olimpia 23 23:37

14. Pilica 21 24:34

15. Błonianka* 14 20:38

------------------------------

16. Warta 13 17:38

17. Ursus* 10 22:41

18. Concordia 7 17:39

* mecz zaległy