Haaland wciąż ma przed sobą cel

22-letni Norweg został trzecim piłkarzem w historii - po Lionelu Messim i Luizie Adriano - który w jednym meczu Ligi Mistrzów strzelił tyle goli. Być może poprawiłby jeszcze dorobek, ale Guardiola zdjął go z boiska w 63. minucie. - Gdyby osiągnął ten kamień milowy, mając tylko 22 lata, jego życie stałoby się nudne, więc teraz będzie miał cel na przyszłość. Dlatego dokonałem zmiany – wyjaśnił Guardiola. Dodajmy, że jeszcze żaden zawodnik w historii Ligi Mistrzów nie zdobył sześciu bramek w jednym meczu.

Norweg pobił za to kilka innych rekordów: został najmłodszym piłkarzem w historii, który zdobył w LM 30 goli. Obecnie ma ich na koncie 33 i w dodatku potrzebował na to zaledwie 25 meczów, najmniej w historii. Haaland został też najlepszym strzelcem Manchesteru City w sezonie, zdobywając łącznie 39 bramek, o jedną więcej od Tommy'ego Johnsona w rozgrywkach 1928/29.

- Moją supermocą jest strzelanie goli. Mówiąc szczerze nie sądziłem, że dzisiaj strzelę ich tak dużo. Po prostu starałem się trafić do siatki. Powiedziałem Guardioli, że chciałbym zdobyć podwójnego hat-tricka, ale co mogę zrobić? - rozłożył ręce Haaland.

Guardiola wywalczył z Manchesterem City 11 trofeów, m.in. cztery mistrzostwa Anglii, lecz nie wygrał jeszcze Ligi Mistrzów. Najbliżej celu był w 2021 roku, gdy w finale w Porto „The Citizens” przegrali 0:1 z Chelsea Londyn.

Co dla hiszpańskiego szkoleniowca oznaczałoby zwycięstwo w tych rozgrywkach? Odpowiedź Guardioli zaskoczyła dziennikarzy: - Mam w życiu troje idoli: Michaela Jordana, Tigera Woodsa i Julię Roberts. Kilka lat temu Julia Roberts przyjechała do Anglii, kiedy Manchester United nie był mocny, my byliśmy lepsi. Ona przyjechała jednak do Manchesteru United, nie przyjechała do nas. Nawet jeśli wygram, nic nie zmieni tego, że Julia Roberts nie przyjechała zobaczyć się z nami.

O ile w Manchesterze gole padały średnio co 13 minut, o tyle w Porto kibice nie zobaczyli ani jednego. W efekcie do ćwierćfinału awansował Inter, który dwa tygodnie temu w Mediolanie wygrał 1:0. Porto było jednak bliskie doprowadzenia do dogrywki w doliczonym czasie, bo w odstępie kilkunastu sekund gości przed stratą bramki uratowały słupek i poprzeczka. Spotkanie w Porto sędziował Szymon Marciniak.

W ubiegłym tygodniu awans wywalczyły Chelsea Londyn, Benfica Lizbona, Bayern Monachium i AC Milan, a w środowych meczach Real Madryt pokonał 1:0 Liverpool (w pierwszym meczu Królewscy wygrali 5:2), natomiast Napoli wygrało 3:0 z Eintrachtem Frankfurt (2:0). Jedną bramkę zdobył Piotr Zieliński.

Losowanie ćwierćfinałów i półfinałów odbędzie się 17 marca. Finał zaplanowano na 10 czerwca w Stambule.(PAP)

* Dzisiaj zostaną rozegrane rewanżowe mecze 1/8 finału Ligi Europy. O ćwierćfinał powalczą m.in. drużyny z Polakami w składzie: Arsenal Londyn (Jakub Kiwior), Juventus Turyn (Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik), Roma (Nikola Zalewski) i Feyenoord Rotterdam (Sebastian Szymański).

W 1/8 finału uczestniczą zwycięzcy grup LE oraz drużyny, które wygrały dwumecze barażowe z udziałem ekip z drugich miejsc LE i trzecich miejsc w grupach Ligi Mistrzów.

Losowanie par ćwierćfinałowych i potencjalnych zestawień w półfinałach - w piątek. Finał obecnej edycji Ligi Europy odbędzie się 31 maja w Budapeszcie.

>>> Program rewanżowych meczów 1/8 finału Ligi Europy, czwartek, g. 18.45: Freiburg - Juventus Turyn (pierwszy mecz 0:1), Fenerbahce Stambuł - FC Sevilla (0:2), Feyenoord Rotterdam - Szachtar Donieck (1:1), Betis Sewilla - Manchester United (1:4); godz. 21: Union Saint-Gilloise - Union Berlin (3:3), Ferencvaros Budapeszt - Bayer Leverkusen (0:2), Arsenal Londyn - Sporting Lizbona (2:2), Real Sociedad - AS Roma (0:2).



NAJLEPSI STRZELCY LIGI MISTRZÓW 2022/23

10 - Erling Haaland (Manchester City)

8 - Mohamed Salah (Liverpool)

7 - Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

6 - Joao Mario (Benfica)

Vinicius Junior (Real Madryt)

5 - Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Rafa Silva (Benfica)

Mehdi Taremi (FC Porto)