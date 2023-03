Cel? Mistrzostwo i Puchar

TENIS STOŁOWY\\\ Ostatnie dni zdecydowanie należą do Dekorglassu - działdowianie najpierw zapewnili sobie awans do finału Pucharu Europy, w którym zmierzą się z francuskim Hennebont, po czym odnieśli dwa ważne zwycięstwa w rozgrywkach Superligi.

W „polskim” półfinale Pucharu Europy rywalem Dekorglassu był Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki. aktualny mistrz Polski, który na początku lutego w meczu Superligi wygrał 3:2 z zespołem z Działdowa. Mimo to półfinał miał jednostronny przebieg, bowiem Dekorglass dwukrotnie wygrał po 3:0, dzięki czemu po pięciu latach ponownie może zdobyć Puchar Europy!

Finałowym rywalem działdowian będzie francuski G.V Hennebont Tennis de Table. - Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie w Działdowie prawdopodobnie 1 kwietnia - wyjaśnia prezes klubu Ferdynand Chojnowski. - Natomiast rewanż odbędzie się w Hennebont do 4 do 9 kwietnia.

Warto dodać, że Dekorglass triumfował w rozgrywkach o Puchar Europy w 2018 roku, a Hennebont... rok później



- Wierzę, że Puchar Europy wróci do Działdowa - stwierdził trener Michał Dziubański. - Forma miała przyjść na półfinały dwumecz i też tak było. Plan wypalił w stu procentach.

Sam mecz to jednak jedynie wierzchołek góry lodowej, bo oprócz godzin spędzonych w hali treningowej dużo czasu poświęcamy na rozmowy o grze, a do tego dochodzi jeszcze analiza wideo. Rywali oglądamy nawet podczas podróży na mecze. Widzę, że zespół jest coraz bardziej zgrany i rośnie w oczach. Na to, że jesteśmy w finale Pucharu Europy, pracuje jednak w klubie wiele osób. Wszystkim nam mocno zależy na zdobyciu Pucharu Europy i odzyskaniu tytułu mistrza Polski - zakończył szkoleniowiec Dekorglassu, który nie miał czasu na świętowanie, ponieważ jego zespół w krótkim czasie musiał rozegrać dwa mecze ligowe, w tym z bydgoską Gwiazdą, która w ubiegłym roku zatrzymała działdowian w półfinale Superligi.

* Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów - Dekorglass Działdowo 1:3

Robert Floras – Patryk Lewandowski 3:0 (8, 6, 4), Daniel Bąk – Jakub Dyjas 1:3 (9, -10, -6, -6), Piotr Cyrnek – Kaii Konishi 1:3 (-2, 8, -3, -6), Floras – Dyjas 0:2 (-5, -12)

* Dekorglass Działdowo – Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz 3:0

Jonathan Groth – Artur Grela 3:0 (6, 3, 2), Jakub Dyjas – Vladislav Ursu 3:0 (9, 6, 12), Kaii Konishi – Carlos Caballero 3:0 (2, 6, 4)

Był to jeden z najlepszych meczów Dekorglassu w tym sezonie - w rywalizacji z wicemistrzem Polski działdowianie nie oddali nawet jednego seta!

3 marca Dekorglass zagra w Gdańsku z AZS AWFiS Balta, który - tak jak działdowianie - w poprzednim sezonie zdobył brązowy medal MP. Natomiast dwa ostatnie spotkania w Grupie Mistrzowskiej Dekorglass rozegra po długiej przerwie – w swojej hali zmierzy się 14 kwietnia z Oxynetem Jarosław i 16 kwietnia z Olimpią-Unią Grudziądz.

Powody tak długiej przerwy w rozgrywkach są dwa: turniej Pro Tour w Singapurze, w którym wezmą udział m.in. Kuba Dyjas i Duńczyk Jonathan Groth z Dekorglassu, oraz mistrzostwa Polski w Płocku.

Po zakończeniu fazy grupowej Superligi rozpoczną się ćwierćfinały, w których m.in. zwycięzca Grupy Mistrzowskiej spotka się z triumfatorem Grupy Spadkowej.

ARTUR DRYHYNYCZ

GR. MISTRZOWSKA

1. Dekorglass* 42 45:16

2. Dartom** 35 41:24

3. Gwiazda 34 41:26

4. Suchedniów 32 41:28

5. Oxynet 31 37:30

6. AZS AWFiS* 24 34:34

7. Olimpia-Unia 21 32:38

* mecz mniej ** 2 mecze mniej



GR. SPADKOWA

1. Akademia* 26 33:27

2. Palmiarnia* 24 31:35

3. Polonia 23 34:37

4. Manekin 22 33:37

5. Dojlidy* 18 24:33

6. Villa Verde* 11 23:44

7. Politechnika 2 10:50

* mecz mniej