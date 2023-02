Prasa informowała

„Głos Olsztyński”, 3 kwietnia 1953 roku

W Bartoszycach rozegrano spotkanie w piłce nożnej pomiędzy drużyną zasadniczej szkoły metalowej, a drużyną szkoły 11-letniej. Mecz zakończył się zwycięstwem ZSM 6:1. Zdobywcami bramek dla zwycięzców byli: Zalewski 4, Rusinek i Krol po 1.

Stefan Olszewski

„Głos Olsztyński”, 4 kwietnia 1953 roku

W Zasadniczej Szkole Metalowej wielu uczniów zdobyło odznaki SPO i BSPO *** , jednakże do tej pory nie otrzymali legitymacji uprawniającej do noszenia odznaki. Winę za to ponosi nauczyciel wf Jan Kochanowicz, który jest równocześnie nieetatowym pracownikiem PPKF. Obowiązkiem jego powinno być wyciągnięcie z lamusa legitymacji, które leżą tam już od czerwca ub. roku.

E. Strey

„Głos Olsztyński”, 13 kwietnia 1953 roku

Komisja gier i dyscypliny sekcji piłki nożnej WKKP w Olsztynie dokonała ostatecznej weryfikacji spotkań o mistrzostwo klasy A rozegranych w dniach 15, 22 i 29 marca br. Nie wszystkie jednak mecze zweryfikowane zostały zgodnie z wynikami osiągniętymi na boisku.

I tak mecz Ogniwo Giżycko - Budowlani Olsztyn zweryfikowano jako walkower (0:3 i 2 punkty) dla Budowlanych za udział w zespole Ogniwa zawodników nie zgłoszonych.

Spójnia Ostróda - Budowlani Olsztyn - 0:3 i 2 pkt. dla Budowlanych za udział w zespole Spójni nie zgłoszonego zawodnika Karola Prochonia.

Kolejarz Iława - KS Bartoszyce - 3:0 i 2 pkt. dla Kolejarza za udział w zespole KS zawodników zdyskwalifikowanych.

Spójnia Ostróda - Spójnia Mrągowo - 0:3 i 2 pkt. dla Spójni Mrągowo za udział w zespole ostródzkim nie zgłoszonego zawodnika K. Prochonia.

KS Bartoszyce - Budowlani Olsztyn - 0:3 i 2 pkt. dla Budowlanych za udział zespole KS zawodników zawieszonych.

W wyniku powyższej weryfikacji nastąpiły poważne przesunięcia w tabeli. Na pierwsze miejsce wysunął się zespół Budowlanych z Olsztyna. Wstawienie do zespołu gracza nieuprawnionego do gry (niezgłoszonego) kosztowało Spójnię Ostróda utratę czterech punktów zdobytych na boisku i w rezultacie zajmuje ona ostatnie miejsce w tabeli.

A oto tabela klasy A po ostatecznej weryfikacji trzech rund (w nawiasie podajemy lokatę zespołów wg wyników uzyskanych na boisku):

Budowlani Ol. (V) 6 9:0

Kolejarz Ił. (III) 6 15:2

Gwardia K. (I) 6 10:3

Kolejarz Os. (III) 4 17:7

Spójnia Mr. (IX) 3 6:7

Ogniwo G. (VI) 2 7:10

KS Bartoszyce (VII) 1 1:7

Kolejarz Ol. (X) 1 2;14

Spójnia Os. (IV) 0 2:14