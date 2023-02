W sobotę wszystko będzie jasne

Początek sobotniej imprezy zaplanowaliśmy na godz. 18 - wtedy to powitamy wszystkich gości, po czym redaktor naczelny „Gazety Olsztyńskiej” Maciej Matera ogłosi rozpoczęcie Balu Sportowca.

Wśród gości honorowych znajdą się m.in. wybitni sportowcy sprzed lat, w tym dwaj medaliści olimpijscy, czyli Zbigniew Lubiejewski - siatkarski mistrz z Montrealu, i kajakarz Adam Seroczyński - trzeci w Sydney.

Poza tym będziemy mieli zaszczyt gościć Marcina Możdżonka, byłego siatkarza AZS Olsztyn - na długiej liście jego sukcesów jest m.in. mistrzostwo świata z 2014 roku, złoty i brązowy medal mistrzostw Europy (2009, 2011) oraz triumf w Lidze Światowej (2012). Na balu zatańczą także Cezary Zamana (kolarski mistrz Polski z 1999 roku oraz zwycięzca Tour de Pologne z 2003 roku) i Łukasz Wachowski - sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Oczywiście nie zabraknie także przedstawicieli władz lokalnych, organizacji sportowych i sponsorów, którzy od lat wspomagają warmińsko-mazurskich sportowców.

Jednak w głównych rolach wystąpią oczywiście laureaci 62. Plebiscytu, wśród których wielu to medaliści najważniejszych imprez. Na przykład 31 kandydatów, którzy przeszli do drugiego etapu głosowania, w sumie zdobyło 14 medali mistrzostw Polski, 10 medali mistrzostw Europy i sześć mistrzostw świata! Natomiast łup „złotej” dziesiątki to dwa miejsca na podium MŚ, dwa krążki ME i sześć medali MP.

Poza tym w sobotę poznamy zwycięzców następujących kategorii sms-owych:

* Sportowiec bez Barier

* Sportowy Talent Roku

* Sportowe Wydarzenie Roku

* Biegacz Roku

* Piłkarz Roku

* Klub Roku

* E-Sportowiec Roku

* Najpopularniejszy Sportowiec Akademicki

* Najpopularniejszy Sportowiec Olsztyna

* Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Olsztyńskiego

* Najpopularniejszy Instruktor/Trener Personalny

* Najpopularniejszy Club Fitness/Siłownia

* Najpopularniejsza Stadnina

Na tym nie koniec, bowiem dziennikarze sportowi ogłoszą, kogo uznali za Trenera, Działacza i Sponsora Roku. W trakcie części oficjalnej poznamy także szczęśliwca, który wylosował elektryczną hulajnogę ufundowaną przez firmę Nord Auto Olsztyn (autoryzowany serwis Seata i Volkswagena)

Tę część wieczoru zakończy wspólny toast, po którym rozpocznie się prawdziwy bal na sto par, czyli będą tańce do białego rano. Na początku zagra 23-osobowa orkiestra olsztyńskiej filharmonii, a potem o gorącą atmosferę na parkiecie zadba znakomity didżej.

Na stronie gazetaolsztynska.pl z ogłoszenia wyników przeprowadzimy relację na bieżąco, natomiast do poniedziałkowej „Gazety Olsztyńskiej” zostanie dołączona 16-stronicowa „Gazeta Plebiscytowa”, w której przedstawimy wszystkich laureatów. Zapraszamy do lektury.

Na koniec przypominamy złotą dziesiątkę z ubiegłego roku:

1. Agata Barwińska (żeglarstwo, MOS SSW Iława)

2. Marcin Malewski (piłka ręczna, Warmia Energa Olsztyn)

3. Mateusz Poręba (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn)

4. Daniel Mańkowski (wyścigi motocyklowe, Graften Motorsport/Motoklub Olsztyn)

5. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn)

6. Jakub Dyjas (tenis stołowy, Dekorglass Działdowo)

7. Anastazja Kuś (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn)

8. Aniela Kozłowska (szermierka, Hajduczek Olsztyn)

9. Olaf Pieczkowski (tenis, KT Jakubowo Olsztyn)

10. Maciej Kowalewicz (strzelectwo sportowe, Gwardia Olsztyn)