Elbląg idzie do II ligi

Wciąż niekwestionowanym liderem rozgrywek jest zespół z Elbląga, który do tej pory przegrał tylko raz - w 2. kolejce na wyjeździe z Trójeczką Olsztyn. Basketball nie ukrywa, że jego celem jest awans do II ligi, więc rozgrywki traktuje jako przetarcie przed turniejami barażowymi, w których zagrają czołowi trzecioligowcy.

Podczas weekendu Basketball zanotował ósme zwycięstwo z rzędu, ale wygrana w Olsztynie nie przyszła elblążanom łatwo. Bez wątpienia miała na to wpływ absencja Przemysława Zamojskiego, gwiazdy polskiej koszykówki, który w tym czasie rozgrywał sparingi w barwach reprezentacji kraju 3x3.

Nieobecność Zamojskiego chcieli wykorzystać koszykarze AZS UWM, no i do przerwy prowadzili sześcioma punktami. Przewaga ta została utrzymana także w trzeciej kwarcie, jednak w ostatniej drużyna z Elbląga przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę.

* Wyniki: Wilki Ełk - Kolejarz Chojnice 102:52, Trójeczka Olsztyn - Basket Kwidzyn 83:63 (dla gospodarzy 33 punkty zdobył Wojciech Fijałkowski), Orka Iława - Szkoła Gortata Politechnika Gdańska 55:74, AZS UWM Olsztyn - Basketball Elbląg 82:87.

III LIGA

1. Elbląg* 17 835:554

2. Politechnika 17 777:733

3. Wilki Ełk 17 770:770

4. AZS UWM* 14 723:714

5. Trójeczka* 13 673:658

6. Basket 13 612:613

7. Orka 13 636:753

8. Chojnice 10 655:886

* mecz mniej