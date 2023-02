SPORTOWY TALENT ROKU: Artur Wiśniewski

ARTUR WIŚNIEWSKI

Szczypiorniak Olsztyn

- Artur trenuje piłkę ręczną od czwartej klasy szkoły podstawowej - wyjaśnia Konstanty Targoński, trener i prezes Szczypiorniaka. - Jest to jeden z najbardziej utalentowanych młodych szczypiornistów na Warmii i Mazurach. W tej chwili ma 15 lat, bierze udział w lidze wojewódzkiej młodzików, w której jest zresztą królem strzelców. Niedawno był w Kielcach na ogólnokrajowej konsultacji ośrodków szkolenia, gdzie trenerzy kadry szukali kandydatów do reprezentacji Polski juniorów młodszych oraz do Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Środkowych rozgrywających, bo na tej pozycji występuje Artur Wiśniewski, było w Kielcach ośmiu, ale to właśnie olsztynianina uznano za najlepszego środkowego rozgrywającego. Nic więc dziwnego, że Sławomir Szmal bardzo Artura namawia do przejścia do Kielc. - Chciałbym, żeby został w olsztyńskim SMS-ie, bo w przyszłym sezonie, chociaż jest dopiero juniorem młodszym, zagrałby w drugoligowych rozgrywkach - przyznaje Targoński. - W tej chwili Artur jest w kadrze województwa i pod koniec marca wystąpi w półfinale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Młody szczypiornista w tym roku kończy naukę w olsztyńskiej SP 2 i stanie przed poważnym wyborem - zostać w Olsztynie, jak chciałby jego klubowy trener, czy też ruszyć w Polskę? - Wezmę udział w centralnych testach do Szkoły Mistrzostwa Sportowego - przyznaje Artur. - Jeśli je przejdę, wtedy będę mógł podjąć naukę i treningi w jednym z SMS-ów. Najbardziej chciałbym się dostać do Kielc, bo tam jest jednak najlepsza drużyna w Polsce. Tylko że z drugiej strony żal mi opuszczać kolegów, z którymi gram w Olsztynie. Jeśli jednak rzeczywiście będę musiał dokonać wyboru, wybiorę Kielce - kończy Artur Wiśniewski.

* Czołówka głosowania: 1. Artur Wiśniewski (piłka ręczna, Szczypiorniak Olsztyn), 2. Aleksander Gralewicz (wyścigi motocyklowe, Motoklub Olsztyn), 3. Marek Rosiński (kickboxing, Zamek EXPOM Kurzętnik).

dryh