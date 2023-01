Kubacki wciąż na podium

SKOKI NARCIARSKIE\\\ "Nawet jeśli Kubacki popełnia błędy, to wciąż stoi na podium. To pokazuje jak w doskonałej jest formie" - powiedział w Eurosporcie Thomas Thurnbichler, trener reprezentacji Polski. Konkurs w Sapporo wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Kubacki po skokach na 137 i 125,5 m zajął drugie miejsce. Przegrał z Kobayashim o 7,2 pkt. W drugiej serii skoczkowie zmagali się z silnym wiatrem. Polak i Japończyk, którzy skakali jako ostatni, musieli czekać kilka minut na swoje próby.

"Panowały bardzo trudne warunki. Trzeba było skoczyć doskonale. Dawid był trochę pasywny w pozycji najazdowej. Zaczął odbicie górną częścią ciała. To nie było efektywne wyjście z progu" - wyjaśnił Thurnbichler.

Drugi z Polaków Kamil Stoch uplasował się na czwartej pozycji.

"Jestem bardzo zadowolony. Kamil poprawia się z każdym skokiem. Jego pierwsza próba była bardzo udana. Druga już mniej, ale też była efektywna. To pokazuje, że Kamil wraca do gry" - oświadczył austriacki szkoleniowiec.

Biało-czerwoni wylecieli do Japonii już we wtorek, żeby zaaklimatyzować się w nowej strefie czasowej.

"To był bardzo pracowity dzień. Za nami długa podróż. Musieliśmy się przyzwyczaić do zmiany czasu. W takich sytuacjach możemy zobaczyć, jak dobrzy są ci sportowcy. To profesjonaliści. Dobrze się zaadaptowali. Oddali dziś pięć skoków" - stwierdził Thurnbichler.

Oprócz Kubackiego i Stocha na Okurayamie startowało jeszcze trzech Polaków. Piotr Żyła był 14., Paweł Wąsek 33., zaś Aleksander Zniszczoł 38. Kolejny konkurs w Sapporo odbędzie się w sobotę o godzinie 8.00 czasu polskiego. (PAP)

mg/ sab/